Πολλή κουβέντα για τη διαιτησία έχει σηκώσει το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Σεβίλλη (4-1), με τον προπονητή των φιλοξενούμενων να ξεσπάει κατά του ρέφερι και του VAR.

Νέος... χαμός έχει προκληθεί στο ισπανικό ποδόσφαιρο, μετά το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Σεβίλλη για την 9η αγωνιστική της La Liga, όπου οι Μερένγκχες επικράτησαν με 4-1 και μείωσαν στους 6 βαθμούς από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, μια εβδομάδα πριν το πρώτο Clasico (25/10) της σεζόν.

Οι αποφάσεις τόσο του διαιτητή, Μάριο Μπουσκέτς Φερέρ, όσο και του VAR έχουν προκαλέσει εκνευρισμό στις τάξεις των Σεβιγιάνων, που θεωρούν πως αδικήθηκαν, με τον προπονητή, Λουίς Γκαρθία Πλάθα να ξεσπάει στη συνέντευξη Τύπου.

Αρχικά, έκανε αναφορά στη φάση του 25ου λεπτού, όπου, με το σκορ στο 0-0, ο Αρντά Γκιουλέρ φέρεται να χτυπάει εκτός φάσης τον Πεκε, χωρίς ωστόσο διαιτητής ή VAR να καταλογίζουν φάουλ και πιθανή αποβολή. «Μας στερήθηκε αυτή η συνθήκη. Μπορεί να μην κερδίζαμε, αλλά είναι ένα ακόμη παιχνίδι που θα έπρεπε να έχει εξελιχθεί με έντεκα παίκτες εναντίον δέκα για μεγάλο χρονικό διάστημα, και δεν μπορέσαμε να το ζήσουμε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια μάλιστα σχολίασε και τη φάση αμέσως πριν το 2-0 της Βασίλισσας, όπου αυτή τη φορά ο Ιμπραϊμα Κονατέ φαίνεται να χτυπάει, και εκείνος εκτός φάσης, τον Ρόμπι Γιουρ. Ο Πλάθα τόνισε πως για την εν λόγω φάση δεν πιστεύει ότι χρειαζόταν κόκκινη, ήταν ωστόσο καθαρή παράβαση και το 2-0 δεν θα έπρεπε να μετρήσει ποτέ.

Για το τέλος άφησε το... καλύτερο, αφού δήλωσε πως μάλλον ο VAR δεν κάλεσε τον διαιτητή καθώς δεν ήθελαν η Ρεάλ να πάει στο Clasico με 9 βαθμούς διαφορά από την Μπαρτσελόνα.