Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έχει επικεντρωθεί στη μάχη της παραμονής με τη Σεβίλλη, την ώρα που το μέλλον του είναι αβέβαιο.

Η Σεβίλλη δίνει μάχη για να παραμείνει στη La Liga και ένα από τα μεγαλύτερά της όπλα είναι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Παρά τις συνολικά κακές επιδόσεις των Ανδαλουσιάνων, ο Έλληνας τερματοφύλακας αποτελεί σημείο αναφοράς στο ρόστερ της ομάδας που μέχρι πρότινος προπονούσε ο Ματίας Αλμέιδα και στη Σεβίλλη θέλουν όσο τίποτα να τον κρατήσουν και τη νέα σεζόν.

Ωστόσο, η κατάσταση είναι περίπλοκη, με την Estadio Deportivo να καταγράφει τα δεδομένα. Αρχικά, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι ο 31χρονος γκολκίπερ αγωνίζεται στην ισπανική ομάδα ως δανεικός από τη Νιούκαστλ, με τη συμφωνία να μην περιλαμβάνει οψιόν αγοράς. Κάτι που έχει ενεργοποιήσει εδώ και καιρό τους ανθρώπους της Σεβίλλης, που ψάχνουν τη φόρμουλα για να έρθει με μεταγραφή ο Βλαχοδήμος στο Ραμόν Σάντσεθ-Πιθχουάν.

Ο διεθνής πορτιέρο έχει συμβόλαιο με τις Καρακάξες έως το 2028 και στον αγγλικό σύλλογο θέλουν να βγάλουν τα... σπασμένα από τα 24 εκατομμύρια ευρώ που δαπάνησαν για τον έμπειρο τερματοφύλακα το 2024, την ώρα που ετοιμάζονται για ένα καλοκαίρι μεγάλων αλλαγών, με βασικούς παίκτες όπως ο Τονάλι, ο Λιβραμέντο και ο Γκόρντον να ενδέχεται να αποχωρήσουν, όπως και ο Έντι Χάου - με τον Ζοσέ Μουρίνιο να δύναται να τον αντικαταστήσει!

Στο μεταξύ, και η Σεβίλλη ενδέχεται να μπει σε νέα εποχή, με το δημοσίευμα να στέκεται στο ενδεχόμενο πώλησης του κλαμπ στο επενδυτικό funt Five Eleven Capital του Σέρχιο Ράμος, που θα φέρει και την απομάκρυνση του νυν αθλητικού διευθυντή, Αντόνιο Κορδόν, με τον οποίον ο Βλαχοδήμος έχει καλή σχέση.

Παράλληλα, τονίζεται ότι ο τερματοφύλακας της Εθνικής ομάδας ομάδας είναι ευχαριστημένος από τη ζωή στην Ισπανία, ωστόσο τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει επικεντρωθεί στην εξασφάλιση της σωτηρίας και ακολούθως να καθίσει να συζητήσει για το μέλλον του, όπου και αν τον βρει αυτό.