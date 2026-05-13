Ο Φλορεντίνο Πέρεθ, η εξουσία και η ρωγμή στο οικοδόμημα της Ρεάλ Μαδρίτης

Η συνέντευξη Τύπου του Φλορεντίνο Πέρεθ έδειξε έναν πρόεδρο σε στάση αμυντική, σαν να βλέπει πως η εξουσία του στη Ρεάλ αρχίζει προοδευτικά να ξεθωριάζει.

Υπάρχουν συνεντεύξεις Τύπου που απλώς ενημερώνουν και υπάρχουν άλλες που αποκαλύπτουν περισσότερα απ’ όσα προσπαθούν να κρύψουν. Η πρόσφατη έκτακτη τοποθέτηση του Φλορεντίνο Πέρεθ ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Δεν ήταν μια τυπική θεσμική διαδικασία, αλλά μια δημόσια στιγμή έντασης, όπου ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης έδειξε για πρώτη φορά τόσο καθαρά ότι το αφήγημα του απόλυτου ελέγχου αρχίζει να δοκιμάζεται.

Η ανακοίνωση για την εκκίνηση της εκλογικής διαδικασίας ήρθε ως αφετηρία, όμως γρήγορα μετατράπηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο: σε μια άτυπη απολογία εξουσίας που μοιάζει πλέον να αμφισβητείται όχι μόνο από έξω, αλλά και από το ίδιο της το βάρος. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν είναι ένας συνηθισμένος παράγοντας. Για δύο δεκαετίες χτίζει ένα μοντέλο διοίκησης που συνδυάζει οικονομική ισχύ, αθλητική υπεροχή και σχεδόν απόλυτο έλεγχο του αφηγήματος γύρω από τη Ρεάλ. Γι’ αυτό και η εικόνα του στη συγκεκριμένη συνέντευξη ξένισε. Αντί για τον ψύχραιμο αρχιτέκτονα των επιτυχιών, εμφανίστηκε ένας άνθρωπος αμυντικός, ενοχλημένος και σε αρκετές στιγμές επιθετικός προς τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι η κριτική που προκαλεί εντύπωση, αυτή πάντα υπήρχε. Είναι η ένταση της αντίδρασης που δείχνει ότι κάτι έχει αλλάξει.

Όταν ένας διοικητικός ηγέτης αρχίζει να βλέπει τους δημοσιογράφους ως συλλογικό αντίπαλο, συνήθως δεν πρόκειται απλώς για επικοινωνιακή στρατηγική. Πρόκειται για ένδειξη πίεσης. Το σημείο όπου αναφέρθηκε σε φήμες για την υγεία του και αντέδρασε έντονα θα μπορούσε να είναι απλώς μια ανθρώπινη στιγμή. Όμως η συνολική εικόνα έδειξε έναν ηγέτη που αισθάνεται ότι χάνει τον έλεγχο της αφήγησης γύρω από το όνομά του. Ακόμη πιο προβληματική ήταν η επιλογή να μετατραπεί η αίθουσα Τύπου σε χώρο ειρωνείας και προσωπικών σχολίων προς δημοσιογράφους. Εκεί, η γραμμή ανάμεσα στην εξουσία και την αλαζονεία έγινε λεπτή.

Η Ρεάλ μέσα στο γήπεδο δεν κρύβεται πια

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Πέρεθ, όμως, δεν είναι επικοινωνιακό. Είναι αγωνιστικό και αυτό είναι που κάνει την κατάσταση πιο ευαίσθητη.

Η Ρεάλ Μαδρίτης των τελευταίων μηνών δεν θυμίζει σε όλα το κυρίαρχο σύνολο των προηγούμενων ετών. Η απώλεια του τίτλου στη Λίγκα, οι ευρωπαϊκές δυσκολίες και η γενικότερη αστάθεια δεν αποτελούν απλώς μια «κακή σεζόν». Αποτελούν ένδειξη μετάβασης που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Και στις μεγάλες ομάδες, η μετάβαση είναι πάντα το πιο επικίνδυνο στάδιο. Εκεί που η επιτυχία του χθες δεν εγγυάται τίποτα για το αύριο.

Η επιλογή του Πέρεθ να μεταφέρει μέρος της συζήτησης σε εξωτερικούς παράγοντες μοιάζει περισσότερο με άμυνα παρά με στρατηγική. Και αυτό, σε έναν οργανισμό όπως η Ρεάλ, σπάνια περνά απαρατήρητο. Για χρόνια, ο Φλορεντίνο Πέρεθ λειτουργούσε ως το αδιαμφισβήτητο κέντρο βάρους του συλλόγου. Οι τίτλοι, τα οικονομικά μεγέθη και η παγκόσμια εικόνα της Ρεάλ ενίσχυαν διαρκώς τη θέση του. Όμως η εξουσία στο ποδόσφαιρο δεν είναι ποτέ στατική.

Εξαρτάται από αποτελέσματα, από αφήγημα και από τη διαχείριση των κρίσεων. Και όταν και τα τρία αρχίζουν να παρουσιάζουν ρωγμές ταυτόχρονα, ακόμη και οι πιο ισχυρές δομές δοκιμάζονται. Η αιφνίδια ενεργοποίηση της εκλογικής διαδικασίας δεν είναι απλώς μια τυπική θεσμική κίνηση. Είναι και ένα πολιτικό εργαλείο: υπενθύμιση ισχύος, αλλά ταυτόχρονα και ένδειξη ότι το περιβάλλον δεν είναι πλέον τόσο προβλέψιμο.

Οι υποψήφιοι που «χτίζονται» στο παρασκήνιο

Ο Ρικέλμε δεν εμφανίστηκε ως «θορυβώδης» διεκδικητής. Αντίθετα, η πορεία του θυμίζει περισσότερο στρατηγική μακράς πνοής παρά μια στιγμιαία φιλοδοξία. Το 2021 είχε ήδη εκφράσει πρόθεση να διεκδικήσει την προεδρία, όμως τελικά δεν προχώρησε, επικαλούμενος τα στενά χρονικά περιθώρια και τις απαιτήσεις της διαδικασίας.

Εκείνη η απόσυρση δεν ήταν εγκατάλειψη. Ήταν αναβολή. Από τότε, σύμφωνα με ανθρώπους που παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του, ο Ρικέλμε δεν απομακρύνθηκε ποτέ πραγματικά από το περιβάλλον της Ρεάλ. Αντίθετα, συνέχισε να «χτίζει» δίκτυα, να ενισχύει επιρροές και να παρακολουθεί μεθοδικά την εξέλιξη του συλλόγου και των οικονομικών απαιτήσεων που συνοδεύουν την προεδρία.

Ο Ενρίκε Ρικέλμε ανήκει στη νέα γενιά ισχυρών επιχειρηματιών της Ισπανίας, με έντονη δραστηριότητα στον ενεργειακό τομέα. Ως επικεφαλής της Cox, έχει καταφέρει να μετατρέψει μια εταιρεία με ισχυρό αποτύπωμα στη Λατινική Αμερική σε έναν παίκτη με διεθνείς φιλοδοξίες.

Η πορεία του περιλαμβάνει projects μεγάλης κλίμακας, επενδύσεις σε υποδομές και συμφωνίες που δείχνουν ότι δεν πρόκειται για έναν τυχαίο επιχειρηματία, αλλά για έναν άνθρωπο που σκέφτεται σε επίπεδο ομίλων και όχι απλών εταιρειών. Αυτή η επιχειρηματική νοοτροπία είναι και το στοιχείο που τον φέρνει πιο κοντά στο προφίλ που απαιτεί η σύγχρονη Ρεάλ: ένας σύλλογος που δεν είναι απλώς ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά παγκόσμιο brand με τεράστια οικονομική διάσταση.

Στο παρασκήνιο, ο Ρικέλμε δεν έχει μείνει στάσιμος. Αντίθετα, έχει επενδύσει συστηματικά στη δημιουργία σχέσεων με πρόσωπα που έχουν ή θα μπορούσαν να έχουν ρόλο στον μελλοντικό σχεδιασμό της Ρεάλ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σύνδεσή του με τον Ράφαελ Ναδάλ, μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του ισπανικού αθλητισμού και ένα όνομα που συχνά ακούγεται σε συζητήσεις για το μέλλον του συλλόγου σε συμβουλευτικό ή διοικητικό επίπεδο.

Συνεργασίες μέσω αθλητικών events και εμπορικών projects έχουν ενισχύσει αυτό το δίκτυο επαφών, χωρίς ποτέ να γίνεται θορυβώδες. Αυτή η στρατηγική χαμηλού προφίλ είναι χαρακτηριστική: ο Ρικέλμε δεν επιδιώκει να εμφανιστεί ως «αντίπαλος του Πέρεθ» σήμερα. Επιδιώκει να είναι μια υπαρκτή επιλογή όταν το timing γίνει κατάλληλο.

Το μεγάλο εμπόδιο: Η ίδια η Ρεάλ Μαδρίτης

Παρά τη φιλοδοξία και την προετοιμασία, η πραγματικότητα είναι σκληρή. Η προεδρία της Ρεάλ δεν είναι απλώς πολιτική ή επιχειρηματική υπόθεση. Είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς θεσμικούς ρόλους στον παγκόσμιο αθλητισμό. Οι οικονομικές εγγυήσεις που απαιτούνται για την υποψηφιότητα είναι τεράστιες, ενώ η ανάγκη για μακροχρόνια σχέση με τον σύλλογο λειτουργεί ως φίλτρο που περιορίζει δραστικά το ποιος μπορεί πραγματικά να διεκδικήσει.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν ο Ρικέλμε έχει τη βούληση, τη στρατηγική και την οικονομική δυνατότητα, το σύστημα είναι σχεδιασμένο με τρόπο που ευνοεί τη σταθερότητα και όχι την αλλαγή.

Ο Πέρεθ και η σκιά της διαδοχής

Η αναφορά του Φλορεντίνο Πέρεθ σε πιθανούς υποψήφιους κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνέντευξης Τύπου δεν ήταν τυχαία. Σε τέτοιες στιγμές, οι ηγέτες συνήθως δεν μιλούν μόνο προς το παρόν, αλλά και προς το μέλλον. Η έμμεση αναφορά σε πρόσωπα όπως ο Ρικέλμε λειτουργεί ταυτόχρονα ως υπενθύμιση ισχύος και ως προειδοποίηση: η Ρεάλ δεν είναι εύκολο πεδίο για «νεοεισερχόμενους».

Όμως το γεγονός ότι τέτοια ονόματα πλέον ακούγονται δημόσια, έστω και ως υποσημείωση, δείχνει ότι η συζήτηση για τη μετά-Πέρεθ εποχή έχει ήδη ξεκινήσει, έστω και πρόωρα.

Ένας παίκτης που περιμένει το σωστό timing

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στην περίπτωση Ρικέλμε δεν είναι το αν θα κατέβει στις εκλογές. Είναι το πότε και με τι συνθήκες. Στην πραγματικότητα, η στρατηγική του μοιάζει περισσότερο με μακροπρόθεσμη επένδυση παρά με άμεση πολιτική κίνηση. Περιμένει τη στιγμή που η δυναμική του συλλόγου, οι εσωτερικές ισορροπίες και το οικονομικό περιβάλλον θα επιτρέψουν μια πραγματική διεκδίκηση.

Και αυτό είναι που κάνει την περίπτωσή του ενδιαφέρουσα: δεν λειτουργεί ως «θόρυβος», αλλά ως πιθανότητα που παραμένει ανοιχτή. Ακόμη κι αν καμία υποψηφιότητα δεν φαίνεται άμεσα απειλητική, το σημαντικό είναι αλλού: στο ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια, η ιδέα της αδιαμφισβήτητης επανεκλογής δεν μοιάζει τόσο αυτονόητη.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει αποδείξει πολλές φορές ότι γνωρίζει πώς να επιβιώνει σε περιόδους πίεσης. Η ιστορία του στη Ρεάλ είναι γεμάτη επιστροφές, αναπροσαρμογές και νέα ξεκινήματα .Όμως κάθε μεγάλη διοικητική εποχή έχει και το σημείο όπου από κυριαρχία μετατρέπεται σε διαχείριση φθοράς. Δεν είναι απαραίτητα τέλος. Είναι όμως αλλαγή ρυθμού.

Και αυτή τη στιγμή, το ερώτημα δεν είναι αν ο Πέρεθ παραμένει ισχυρός, αυτό είναι δεδομένο. Το ερώτημα είναι αν παραμένει το ίδιο ανέγγιχτος όπως πριν. Η απάντηση δεν δόθηκε στη συνέντευξη Τύπου. Αλλά το γεγονός ότι χρειάστηκε να γίνει, ίσως λέει ήδη αρκετά.