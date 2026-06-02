Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο Ντένζελ Ντάμφρις αποτελεί στόχο της Ρεάλ Μαδρίτης για το δεξί άκρο της άμυνας.

Εν αναμονή των εκλογών που θα καθορίσουν αν ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης ή όχι, η Βασίλισσα κινείται σε πολλά μεταγραφικά μέτωπα. Ο Ιμπραΐμα Κονατέ φέρεται να είναι κλεισμένος και να περιμένει απλά το αποτέλεσμα των εκλογών, την ώρα που και ο Ντένζελ Ντάμφρις βρίσκεται στη λίστα των Μερένγκες.

Ο 30χρονος μπακ χαφ αποτελεί βασικό στέλεχος της Ίντερ εδώ και μία πενταετία και συνάμα έναν εκ των πιο ποιοτικών επιθετικογενών πλάγιων αμυντικών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αναφέρει πως η ρήτρα αποδέσμευσής του είναι μόλις 20 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό που, με τα δεδομένα της εποχής, τον καθιστά κελεπούρι...

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως ο λόγος αυτός ωθεί τους ανθρώπους της Ρεάλ να ασχοληθούν με τη δική του περίπτωση και όχι με εκείνες των Πόρο και Φρεσνέδα, με τον Ντάμφρις να προορίζεται για να πλαισιώσει τον Αλεξάντερ-Άρνολντ στο δεξί άκρο της άμυνας. Την ίδια ώρα, στο Μιλάνο φέρονται να εξετάζουν ήδη πιθανούς αντικαταστάτες, με τον Παλέστρα της Αταλάντα να βρίσκεται στα υπόψιν.