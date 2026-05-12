Ο Φλορεντίνο Πέρεθ στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου της Ρεάλ Μαδρίτης διέψευσε τα σενάρια αποχώρησής και σοβαρού θέματος της υγείας του και ανακοίνωσε τη διενέργεια εκλογών για να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. O ισχυρός άνδρας του συλλόγου μίλησε

Για τη διενέργεια νέων εκλογών «Ζήτησα από την εκλογική επιτροπή να ξεκινήσει τη διαδικασία για τη διεξαγωγή εκλογών για το διοικητικό συμβούλιο, στις οποίες θα είναι υποψήφια η παρούσα διοίκηση. Στη Ρεάλ δεν υπάρχει ένας και μοναδικός ιδιοκτήτης. Ιδιοκτήτες είναι τα 1.000 μέλη που αποτελούμε τον σύλλογο. Πήρα αυτή την απόφαση γιατί έχει δημιουργηθεί μια παράλογη κατάσταση, εξαιτίας εκστρατειών που στρέφονται ενάντια στα συμφέροντα της Ρεάλ Μαδρίτης και εναντίον μου προσωπικά. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα καλύτερα, όμως στον αθλητισμό δεν κερδίζεις πάντα».

Για την απογοήτευση που υπάρχει: «Συμμερίζομαι την απογοήτευση, επειδή δεν καταφέραμε να κερδίσουμε τίποτα φέτος. Αλλά πρέπει να σας πω και να σας δείξω ότι με εμένα ως πρόεδρο έχουμε κερδίσει 66 τίτλους στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, συμπεριλαμβανομένων επτά Ευρωπαϊκών Κυπέλλων στο ποδόσφαιρο. Θέλω να μιλήσω σε όσους βρίσκονται πίσω από αυτή την εκστρατεία, σε αυτούς που λειτουργούν στη σκιά. Λοιπόν, ας θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές. Τώρα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν. Θα θέσω υποψηφιότητα για να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της Ρεάλ Μαδρίτης».

Για τις φήμες περί προβλημάτων υγείας: «Κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση για να μου επιτεθούν προσωπικά. Λένε: “Πού είναι ο Φλορεντίνο;” Εγώ συνήθως δεν μιλάω δημόσια. Κάποιοι μάλιστα μου είπαν ότι έχω καρκίνο τελικού σταδίου… Θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ενημερώσω όσους ανησύχησαν για μένα ότι συνεχίζω να προεδρεύω της Ρεάλ Μαδρίτης και της εταιρείας μου και ότι η υγεία μου είναι άριστη. Δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι και στις δύο θέσεις αν η υγεία μου δεν ήταν τέλεια. Αν είχα καρκίνο, όπως ειπώθηκε, θα έπρεπε να πηγαίνω σε ογκολογικό κέντρο. Και αν πήγαινα, δεν θα είχε εμφανιστεί αυτό σε όλα τα μέσα ενημέρωσης του κόσμου;»

Για τους αντιπάλους: «Η Ρεάλ είναι το ισχυρότερο και πολυτιμότερο brand στον κόσμο, ο σύλλογος με τη μεγαλύτερη φήμη διεθνώς. Γιατί θέλουν ορισμένοι δημοσιογράφοι να επιτίθενται στον πιο αναγνωρισμένο και πιο δημοφιλή σύλλογο στον κόσμο; Είναι ένα αγαθό που ανήκει σε όλους.

Διαθέτουμε επίσης το πιο πολύτιμο ρόστερ παγκοσμίως. Νιώθω ακόμη και αμηχανία όταν λέγεται ότι με επέλεξαν ως τον καλύτερο πρόεδρο στην ιστορία. Υπάρχουν κάποιοι νεότεροι που θέλουν να είναι υποψήφιοι, τότε, ας κατέβουν στις εκλογές».

Για το κόστος του σταδίου «Το πρώτο συμβόλαιο για το Μπερναμπέου αφορούσε τη στέγη και αυτό κόστισε 600 εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια ήρθε το υπόγειο σύστημα, το οποίο κόστισε σχεδόν 400 εκατομμύρια ευρώ, και ο τρίτος διαγωνισμός αφορούσε τη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων και τα καθίσματα. Για να προκαλέσουν ζημιά, λένε ότι το έργο ξεκίνησε στα 600 εκατομμύρια και κατέληξε στα 1,3 δισεκατομμύρια. Φυσικά, όταν χτίζεις ένα σπίτι, κάνεις ένα μέρος του έργου και πληρώνεις, κάνεις το επόμενο και επίσης πληρώνεις».

Για την υπόθεση Νεγκρέιρα και τη European Super League: «Ετοιμάζουμε έναν φάκελο 600 σελίδων, τον οποίο θα αποστείλω στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει προηγούμενο στην παγκόσμια ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτησίας λέει ότι πρέπει να το ξεχάσουμε. Μα πώς είναι δυνατόν να το ξεχάσουμε; Όσον αφορά τη Super League, κερδίσαμε. Δικαιωθήκαμε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια πήγαμε στην UEFA για να δηλώσουμε ότι είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε.

Για παράδειγμα, μιλάμε για δωρεάν ποδόσφαιρο, ώστε τα παιδιά στην Αφρική να μπορούν να παρακολουθούν ποδόσφαιρο χωρίς χρέωση. Και αυτό δεν γίνεται για το καλό της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά για το καλό του ίδιου του ποδοσφαίρου».

