Ο Φλορεντίνο Πέρεθ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή εκλογών στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο 37χρονος Ενρίκε Ρικέλμε ίσως είναι ο μοναδικός που... απειλεί την προεδρία του.

Εκλογές προκύρηξε το απόγευμα της Τρίτης (12/5) ο Φλορεντίνο Πέρεθ, στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που συγκάλεσε, προκειμένου να αναφερθεί σε καίρια ζητήματα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο πανίσχυρος επιχειρηματίας και επί 23 χρόνια -τα 17 συναπτά- πρόεδρος των Μαδριλένων αποφάσισε να προβεί σε αυτή την κίνηση, αναφερόμενος στο γεγονός πως δέχεται...επίθεση από πολλές κατευθύνσεις και ουσιαστικά προκαλώντας τους επίδοξους αντιπάλους του να τον κερδίσουν στην ψηφοφορία.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως μόνο ένας άνθρωπος έχει κάποιες πιθανότητες να αναλάβει τα ηνία της «βασίλισσας». Ο Ενρίκε Ρικέλμε. Ο 37χρονος είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και το 2021, όμως εν τέλει αποφάσισε να μην προχωρήσει και να περιμένει μια καλύτερη ευκαιρία. Εξ' ου και οι αναφορές του Πέρεθ σε έναν «Μεξικανό» και «άνδρα με νοτιοαμερικανική προφορά».

Ποιος είναι ο Ενρίκε Ρικέλμε

Γεννημένος στο Αλικάντε, αποτελεί μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης εδώ και 20 χρόνια (δηλ. από τα 17 του), όντας γιος ενός από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που προήδρευσαν της «βασίλισσας» υπό τον Ραμόν Καλντερόν.

Είναι επικφαλής της Cox Energy Group, μιας από τις κορυφαίες εταιρίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο και διαμένει στο Μεξικό, όπου είναι και η έδρα της. Γνωστός στον επιχειρηματικό κόσμο και ως «Βασιλιάς του Ήλιου», ο 37χρονος πολυ-εκατομμυριούχος είχε δηλώσει στο παρελθόν πως «Βλέποντας την πιθανότητα να εφαρμόσω όσα έχω μάθει και να συνεργαστώ με ένα άκρως επαγγελματικό διοικητικό συμβούλιο -όχι μια ομάδα φίλων- για να πάω τον σύλλογο σε άλλο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή, είτε ο σύλλογος ακολουθεί διαφορετική κατεύθυνση και επαγγελματοποιεί τη διοίκησή του στο μέγιστο βαθμό, μετατρέποντάς τον πραγματικά σε έναν παγκόσμιο σύλλογο, είτε θα υπάρξουν προβλήματα. Και το να είσαι παγκόσμιος δεν σημαίνει απλώς μια περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Στο σήμερα και σύμφωνα με τις αναφορές των ισπανικών ΜΜΕ, ο Ρικέλμε μοιάζει έτοιμος να γίνει... Βασιλιάς στη θέση του Βασιλιά Πέρεθ και να διεκδικήσει στα ίσα τον προεδρικό θώκο της Ρεάλ.