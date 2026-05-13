Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι το πρόσωπο που μονοπωλεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες, με τα σενάρια για οριστική συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης να αυξάνονται. Τι συμβαίνει όμως πραγματικά;

Σε χθεσινή (12/5) του ανάρτηση στο Χ, ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι έκανε λόγο για οριστική συμφωνία μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Ζοσέ Μουρίνιο, ώστε ο Πορτογάλος να καθίσει και πάλι στην άκρη του πάγκο των «Μερένγκχες».

Παρότι η είδηση έγινε viral, δεν αναπαράχθηκε από τα κορυφαία ειδησιογραφικά πρακτορεία, γεγονός που γέννησε απορίες αναφορικά με το τι πραγματικά συμβαίνει στην όλη κατάσταση και έκανε τους Ίβηρες να...τρέξουν για εκτενές ρεπορτάζ.

Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα τόσο από Ισπανία όσο και από Πορτογαλία μεριά, προς ώρας δεν υπάρχει οριστικό deal μεταξύ των δυο πλευρών, παρότι δεδομένα υφίσταται ενδιαφέρον εκατέρωθεν. Αρχικά, αναφέρεται πως υφίσταται μια ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιο του Special One με την Μπενφίκα (εκπνέει το 2027), ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα, η Diario As συνδέει αυτή τη ρήτρα, που είναι σε ισχύ μέχρι και την 26η Μαϊου, με μια προθεσμία που έχουν δώσει οι άνθρωποι των Μαδριλένων στον 63χρονο τεχνικό. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν θέλησε να σχολιάσει το θέμα στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε το απόγευμα της Τρίτης (12/5), ενώ και ο Μουρίνιο δεν έχει δώσει κάποια ξεκάθαρη απάντηση.

Παράλληλα, δημοσίευμα της Record κάνει λόγο για πρόταση ανανέωσης στον Πορτογάλο από πλευράς «Αετών», οι οποίοι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να τον κρατήσουν στην πατρίδα του. Μοιάζει όμως σχεδόν δεδομένο πως ο Special One θα την απορρίψει και σύντομα θα ανακοινωθεί ως ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης. Άλλωστε, έχουν ήδη διαρρεύσει τα αιτήματά του προς την διοίκηση: να έχει λόγο στην πολιτική μεταγραφών (όσον αφορά τις θέσεις που θα ενισχυθούν, όχι συγκεκριμένους παίκτες) και να γίνονται σεβαστές οι ιεραρχίες εντός της δομής του συλλόγου για να αποφευχθούν καταστάσεις όπως αυτή μεταξύ Βινίσιους και Τσάμπι Αλόνσο.