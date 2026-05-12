Ρεάλ Μαδρίτης: Ήρθε σε συμφωνία με τον Μουρίνιο, σύμφωνα με Βέλγο ρεπόρτερ
Ο κύβος φαίνεται πως... ερρίφθη στη Ρεάλ Μαδρίτης, όσον αφορά τον άνθρωπο που θα κάθεται στην άκρη του πάγκου της τη νέα σεζόν, και αυτός φυσικά θα είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο, όπως μεταδίδει ο Σάσα Ταβολιέρι.
Ο Βέλγος δημοσιογράφος με ανάρτησή του στο X αναφέρει πως οι δυο πλευρές ήρθαν σε πλήρη συμφωνία για να συνεργαστούν ξανά, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, όταν και θα έχουν τελειώσει οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μπενφίκα.
Παρότι το εν λόγω δημοσίευμα δεν έχει επιβεβαιωθεί από μεγάλα διεθνή ΜΜΕ, το deal όντως μοιάζει πιο κοντά από ποτέ. Άλλωστε, ο Special One ουδέποτε αρνήθηκε δημόσια την θέση στους «Μερένγκχες», παρά μόνο το ότι έχει έρθει σε επαφή με το κλαμπ.
Όπως και αν έχει, τα πράγματα άμεσα θα ξεκαθαρίσουν και το επικρατέστερο σενάριο είναι να δούμε και πάλι τον Πορτογάλο στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».
✅ DONE DEAL— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 12, 2026
🚨 José Mourinho is set to become the next manager of Real Madrid!
⚪️ The Portuguese coach has reached an agreement with the club’s management.
💬 An official statement from José Mourinho is expected next week. #transfer #RMA #SLB pic.twitter.com/eCsIdT5Zu5
