Η Ρόμα άνοιξε το σκορ στη Ρώμη κόντρα στη Ρεάλ με μακρινό σουτ του Ντε Ρουν στο 20΄, προτού ο Μπαπέ ισοφαρίσει πέντε λεπτά αργότερα για το 1-1.

Προβάδισμα για τη Ρόμα και άμεση απάντηση από τη Ρεάλ. Στο 20΄οι Ρωμαίοι πίεσαν ψηλά κι έκλεψαν τη μπάλα, την κυκλοφόρησαν έξω από την περιοχή του Κουρτουά και ο Ντε Ρουν με σουτ που κόντραρε έξω από την περιοχή νίκησε τον Βέλγο γκολκίπερ για το 1-0. Πέντε λεπτά αργότερα, ωστόσο η Ρεάλ έφτασε στο 1-1. Ο Μπαπέ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ερμόσο, έτρεξε μετωπικά προς το τέρμα και με δυνατό σουτ που κόντραρε, βρήκε δίχτυα για το 1-1.