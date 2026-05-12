«Ο Θεμπάγιος είναι ο αρουραίος στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης»

Ισπανικό δημοσίευμα κατονομάζει τον Ντάνι Θεμπάγιος ως τον... «ρουφιάνο» στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ατμόσφαιρα στα αποδυήρια της Ρεάλ Μαδρίτης μυρίζει εδώ και πολύ καιρό... μπαρούτι, με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα τη βίαια διαμάχη ανάμεσα στον Τσουαμενί και τον Βαλβέρδε, να προκάλει μεγάλη εντύπωση.

Στο εσωτερικό του συλλόγου υποψιάζονταν πως υπάρχει ένας... αρουραίος μέσα στα αποδυτήρια που μετάφερει πληροφορίες στον Τύπο, με τον προπονητή των «μερένχες» Άλβαρο Αρμπελόα να έχει βρει τον ύποπτο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Estadio Deportivo» ο νεαρός τεχνικός υποψιάζεται πως ο Ισπανός μέσος είναι εκείνος, ο οποίος παρείχε λεπτομερείς περιγραφές της σύγκρουσης μεταξύ του Τσουαμενί και του Βαλβέρδε στην προπόνηση, ενώ πιστεύει πως τροφοδοτεί τον Τύπο και με άλλες ιστορίες.

Η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών φέρεται να κορυφώθηκε όταν ο Θεμπάγιος έμαθε ότι ο Αρμπελόα είχε κάνει υποτιμητικά σχόλια για εκείνον σε μία υποψήφια ομάδα, ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου και για αυτό, όπως όλα δείχνουν, αποφάσισε να γίνει ο... ρουφιάνος.

🚨 DANI CEBALLOS 🇪🇸 EST L’UNE DES TAUPES DU REAL MADRID !!!



Il a balancé à des personnes extérieures les détails de l’embrouille entre Tchouameni et Valverde.



Il n’a plus rien à perdre. 😭😭



(@Estadio_ED) pic.twitter.com/V6hgxFilfd — BeFootball (@_BeFootball) May 12, 2026

Για την ιστορία αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην διεθνής μέσος κατηγορείται για «κατασκοπεία», καθώς και το 2023 είχαν βγει στο φως δημοσιεύματα που τον κατονόμαζαν ως τον υπεύθυνο για τη διαρροή εσωτερικών πληροφοριών του συλλόγου στο Τύπο.