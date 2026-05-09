Αρμπελόα: «Εγώ είμαι υπεύθυνος για όλα, η διαρροή πληροφοριών είναι προδοσία»

Τα λόγια του Άλβαρο Αρμπελόα αναφορικά με τα... επεισόδια μεταξύ Βαλβέρδε και Τσουαμενί στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενείται από την Μπαρτσελόνα το βράδυ της Κυριακής (10/5, 22:00), γνωρίζοντας πως αν δεν καταφέρει να πάρει το διπλό στο νέο «Καμπ Νόου», θα δει την μισητή της αντίπαλο να ανακηρύσσεται και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ισπανίας για 29η φορά.

Ωστόσο, το παραπάνω μάλλον λίγο απασχολεί τους ανθρώπους των «Μερένγκχες», μετά τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες και είδαν το φως της δημοσιότητας. Στα... παρατράγουδα με πρωταγωνιστές τους Βαλβέρδε και Τσουαμενί επικεντρώθηκαν και οι δημοσιογράφοι στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Άλβαρο Αρμπελόα φυσικά δεν θέλησε να δώσει κι' άλλη διάσταση στο θέμα, αναφέροντας από την αρχή πως ο ίδιος είναι υπεύθυνος για το ό,τι συμβαίνει στον σύλλογο. Τόνισε πως τέτοιες καταστάσεις συμβαίνουν και το κλαμπ πρέπει να το αφήσει πίσω του, όμως η δυσαρέσκειά του ήταν εμφανής αναφορικά με το γεγονός πως τα γεγονότα γνωστοποιήθηκαν στα ΜΜΕ, ενώ αποκάλυψε πως ο Τσουαμενί θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το Clasico.

«Έχω δύο πράγματα να πω. Πρώτον, είμαι πολύ περήφανος για την αποφασιστικότητα, την ταχύτητα και τη διαφάνεια του συλλόγου. Και δεύτερον, ότι οι παίκτες αναγνώρισαν το λάθος τους, εξέφρασαν τη λύπη τους και ζήτησαν συγγνώμη. Αυτό μου αρκεί. Αυτό που δεν πρόκειται να κάνω είναι να τους σταυρώσω δημόσια, επειδή δεν το αξίζουν.

Έχουν δείξει τι σημαίνει να είσαι παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και δεν θα το ξεχάσω αυτό. Ο Βαλβέρδε και ο Τσουαμένι αξίζουν να προχωρήσουμε, να τους δώσουμε την ευκαιρία να συνεχίσουν να αγωνίζονται για αυτόν τον σύλλογο. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτούς. Δεν θα επιτρέψω να χρησιμοποιηθεί αυτό για να αμφισβητηθεί ο επαγγελματισμός τους: είναι ψέμα ότι δεν είναι επαγγελματίες, ότι μου έχουν φερθεί άσχημα... είναι απολύτως ψευδές.

Όπως ακριβώς είναι ψέμα ότι κάποιοι από αυτούς δεν παίζουν λόγω προβλημάτων με εμένα. Εγώ είμαι ο τελικός υπεύθυνος για το γεγονός ότι η σεζόν πιθανότατα... όχι, σίγουρα, δεν θα είναι στο ύψος των περιστάσεων. Αλλά είμαι εδώ τέσσερις μήνες και είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου. Για το πώς με έχουν υποδεχτεί, για το από πού προερχόμαστε. Και είναι σαφές ότι η απογοήτευση και ο θυμός μπορούν να σε οδηγήσουν σε καταστάσεις που δεν θέλεις. Αλλά τώρα, ας επικεντρωθούμε στο παιχνίδι.

Θα το πω ξανά, επειδή ίσως δεν ήμουν πολύ σαφής: η διαρροή πληροφοριών που συνέβησαν στα αποδυτήρια μοιάζει με προδοσία της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτού του σήματος.

Ο Τσουαμενί δεν θα τιμωρηθεί άλλο, θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι».