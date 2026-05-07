Όπως αναφέρει η Marca, Βαλβέρδε και Τσουαμενί συγκρούστηκαν εκ νέου, με τον πρώτο μάλιστα να χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο.

Ολοένα και χειρότερα τα πράγματα στη Ρεάλ Μαδρίτης... Όπως αναφέρει η Marca, Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί τσακώθηκαν ξανά κατά τη διάρκεια της προπόνησης, με τον Ουρουγουανό μάλιστα να καταλήγει στο νοσοκομείο!

Μετά τη σύγκρουση των δύο συμπαικτών στην προπόνηση της Τετάρτης (6/5), τα αίματα άναψαν ξανά την Πέμπτη (7/5), με το σχετικό ρεπορτάζ να αναφέρει πως ο Βαλβέρδε δεν έδωσε το χέρι του στον Γάλλο, με τα πνεύματα να οξύνονται στο φινάλε της προπόνησης και τους δύο παίκτες των Μερένγκες να έρχονται στα χέρια. Από την αψιμαχία, ο 27χρονος χαφ αποκόμισε κόψιμο που απαιτούσε να διακομιστεί στο νοσοκομείο, με τη Marca πάντως να τονίζει ότι ο τραυματισμός δεν προκλήθηκε από τον Τσουαμενί.

Το νέο επεισόδιο στις τάξεις των Μαδριλένων έφερε έκτακτη συγκέντρωση, στην οποία παρευρέθηκε και ο CEO του κλαμπ, Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ, με τους ιθύνοντες της Βασίλισσας να προσπαθούν να εκτονώσουν την κρίση που έχει προκληθεί τις τελευταίες εβδομάδες.