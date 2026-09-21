Δεν έχει τέλος η κόντρα του Κούτι Ρομέρο και του Τζουντ Μπέλινγκχαμ, καθώς η ένταση τους που ξεκίνησε στο Μουντιάλ, μεταφέρθηκε και επίσημα στην LaLiga!

Εντάσεις ανάμεσα στους παίκτες, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του ντέρμπι της Μαδρίτης, που είδε νικήτρια την Ατλέτικο με σκορ 2-1, με τον Κούτι Ρομέρο να τα... βάζει με τους Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Κίλιαν Μπαπέ.

Είναι γνωστό πως ο Αργεντίνος οπισθοφύλακας, πέρα από το αμυντικό του ταλέντο, ξέρει και πως να διαχειρίζεται την ψυχολογία του αντιπάλου. Πράγμα που είχε ξανασυμβεί ανάμεσα στον ίδιο και τον μέσο της «βασίλισσας» στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου η Αργεντινή απέκλεισε την Αγγλία. Έτσι και τώρα, ο άλλοτε άσος της Τότεναμ προσπάθησε να αποδυναμώσει ψυχολογικά τους παίκτες των «μερένχες», με σκοπό να μπορεί να τους χειριστεί ευκολότερα.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου στο ματς της περασμένης Κυριακής (20/9) ο παίκτης των «κολτσονέρος» φώναξε επιδεικτικά στον Άγγλο: «Είσαι κλαψιάρης σαν τον Μπαπέ». Με τον τελευταίο μάλιστα να ακούει το όνομα του, καθώς ήταν μπροστά στο σκηνικό, αλλά αποφάσισε να να μην πάρει θέση στην μεταξύ τους αντιπαράθεση.