Ο κόσμος της Ρεάλ φόρεσε την τήβεννο του δικαστή και καταδίκασε τον Κιλιάν Μπαπέ ως ένοχο για τη «βασιλική» πτώση, σε ακόμα μια ψύχραιμη τοποθέτηση του μαγικού κόσμου των social media.

Πρώτα ήταν ο Κάρλο Αντσελότι και οι παλαιολιθικές του τακτικές, μετά ήταν ο Τσάμπι Αλόνσο και οι.... υπερβολικά μοντέρνες του τακτικές και σειρά πλέον παίρνει ο Κιλιάν Μπαπέ. Στο τελευταίο επεισόδιο του ισπανικού reality που ακούει στο όνομα Ρεάλ Μαδρίτης, ο κόσμος βρήκε νέο «μπαμπούλα» για να κατηγορήσει με το δάχτυλο. Τα τελευταία 24ωρα μια μερίδα οπαδών της Ρεάλ έστησε ένα διαδικτυακό poll στο X (πρώην Twitter), με τον εξής τίτλο: «Έξω ο Μπαπέ».

Το ψήφισμα είχε στόχο τις 200.000 χιλιάδες υπογραφές, όμως μέσα σε μερικές δεκάδες ώρες κατάφερε να φτάσει τις 12 εκατομμύρια! Ένα νούμερο που ακόμα κι αν δεχτούμε πως έχει «φουσκώσει» κι από ψήφους οπαδών αντίπαλων ομάδων, παραμένει εξωπραγματικό. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν προηγηθεί ρεπορτάζ όπου ήθελαν τον Γάλλο να έχει συγκρουστεί στην προπόνηση με μέλος του σταφ του Αλβάρο Αρμπελόα, ενώ υπήρξαν και αναφορές πως τα αποδυτήρια δεν εκτίμησαν το σύντομο ταξίδι του στην Ιταλία με την Ισπανίδα ηθοποιό, Έστερ Εσπόζιτο.

Όλα τα παραπάνω ήταν οι αφορμές για να βρεθεί και πάλι στο προσκήνιο ένα όνομα που έχει εξελιχθεί σε κατάρα για το σωματείο της Μαδρίτης. Το ερώτημα βέβαια είναι αν πράγματι αυτό το ανάθεμα που έχει φάει ο Γάλλος τα τελευταία δυο χρόνια έχει ποδοσφαιρική βάση.

Ο Μπαπέ κρίθηκε ως παίκτης της... Παρί

Από τη πρώτη στιγμή που κατάφτασε στην ισπανική πρωτεύουσα, ο Μπαπέ κλήθηκε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των οπαδών της Ρεάλ. Τα... τερτίπια του επί χρόνια στο Παρίσι με αποκορύφωμα την ανανέωση του συμβολαίου του με την Παρί πίσω στο 2022 είχαν πληγώσει τον εγωισμό πολλών Μαδριλένων, οι οποίοι δεν τον υποδέχτηκαν με ανοικτές αγκάλες όταν τελικά κατέφτασε δυο χρόνια αργότερα. Και μέσα σε αυτό το διάστημα ξηρασίας στη Ρεάλ, έχει μετατραπεί πολλάκις στον «δράκο» του παραμυθιού.

Το αφήγημα που έχει στηθεί είναι το εξής: Πριν την εποχή του Κιλιάν Μπαπέ, η Ρεάλ Μαδρίτης μεσουναρούσε με πρωταθλήματα και Champions League. Τα αποδυτήρια ήταν τα καλύτερα στον κόσμο, επικρατούσε ευημερία σε όλα τα επίπεδα και όλα άλλαξαν με την μεταγραφή του Γάλλου φορ. Από τότε που έχει φτάσει στη Μαδρίτη έχει κατηγορηθεί για όλα τα δεινά του κλαμπ, δίχως να αξιολογείται καμία άλλη συνισταμένη.

Τους πρώτους μήνες ήταν υπερβολικά «ντροπαλός» κι όχι ο εαυτός του, μια θεωρία που είχε προκύψει από ένα βίντεο που τον έδειχνε να παρακολουθεί παθητικά παραδίπλα μια συζήτηση των συμπαικτών του στη φυσούνα του γηπέδου της Μαγιόρκα. Παράλληλα στο «μικροσκόπιο» μπήκε και η ξηρασία των γκολ στα πρώτα του παιχνίδια. Όταν άρχισε τελικά να σκοράρει, κατηγορήθηκε πως δεν «γεμίζει» την περιοχή ως ένας παραδοσιακός φορ. Και τις τελευταίες ημέρες τα άκουσε ξανά για το ραντεβού στην Ιταλία με τη σύντροφό του.

Στο μεταξύ ο Γάλλος έχει σημειώσει 85 γκολ σε 100 συμμετοχές με τη λευκή φανέλα, φέτος έχει σκοράρει 41 φορές σε ισάριθμα ματς και με κομβικές παραστάσεις σε μεγάλα ματς, όπως στα Clasico απέναντι στη Μπαρτσελόνα. Για να μιλήσουμε και λίγο με αριθμούς... Ακόμα κι έτσι ωστόσο, για πολλούς παραμένει ο «δαίμονας» που μαστίζει το κλαμπ. Το όνομά του πλέον έχει περάσει σε ένα μεταφυσικό σκέλος και καταδεικνύει για πολλοστή φορά πως η έννοια του αποδιοπομπαίου τράγου παραμένει... αγαπημένο σπορ των social media.

Το πρόβλημα Μπαπέ και τα «υγιή» αποδυτήρια

Αυτό δεν σημαίνει προφανώς πως είναι Άγιος. Η περίπτωση του τσακωμού με μέλος του τεχνικού τιμ καταδεικνύει από μόνο του έναν έντονο προβληματισμό, όμως όλα γιγαντώνονται όταν το όνομά του μπαίνει στην εξίσωση. Μιλάμε για άλλωστε για έναν σύλλογο όπου τους τελευταίους μήνες έχουμε δει τα εξής: Τον Βινίσιους να κάνει ολόκληρο show στην αλλαγή του στο Clasico, τα αποδυτήρια με πρωτάρη τον Βραζιλιάνο να «δίνουν» τον Τσάμπι Αλόνσο στον Ισπανικό Τύπο, τον Ρούντιγκερ και τον Καρέρας να πιάνονται στα χέρια στα αποδυτήρια, τον Βαλβέρδε και τον Τσουαμενί να αρπάζονται στην προπόνηση, τον Καρβαχάλ να κοροϊδεύει στον πάγκο τον Αλεξάντερ-Άρνολντ εν ώρα αγώνα και τον Αρμπελόα να έχει ανοικτό μέτωπο με τους μισούς Ισπανούς του ρόστερ.

Όλα τα παραπάνω; Ζήτημα μερικών μηνών. Είναι πράγματι λοιπόν το πρόβλημα ένας και μόνο ποδοσφαιριστής, ακόμα και με το εκτόπισμα του Κιλιάν Μπαπέ; Ή μήπως η εξυγίανση είναι θέμα διοίκησης και έλλειψης οργάνωσης; Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ από τον ισπανικό Τύπο, ακόμα και ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει σοβαρούς ενδοιασμούς κι απαιτήσεις για να αναλάβει τα ηνία. Ζήτησε τα κλειδιά των αποδυτηρίων, πλήρη ελευθερία να στέλνει στον πάγκο κάθε παίκτη που εκείνος κρίνει και μηδενική παρέμβαση της διοίκησης για να του δένει τα χέρια.

Σαν κατακλείδα, ο Πορτογάλος πρόσθεσε πως η Ρεάλ χρειάζεται μια ριζική αλλαγή στη δομή της για να επανέλθει ξανά στον ίσιο δρόμο κι όχι απλά ένα ένα πρόσωπο στον πάγκο. Και μέχρι να αλλάξουν πορεία, φαίνεται πως όλο το ανάθεμα θα πηγαίνει στον εύκολο στόχο. Στο όνομα που «πουλάει» περισσότερο, σε μια από τις ποδοσφαιρικές ιστορίες που ενισχύει περισσότερο από ποτέ την δυναμική των social media. Διότι όσα αυτά δικάζουν κόσμο χωρίς καμία λογική, τόσο οι πραγματικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις θα περνούν εις τον αιώνα τον άπαντα σε δεύτερη μοίρα...

Loading...