Έντονος καβγάς μεταξύ Βαλβέρδε και Τσουαμενί στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία το κλίμα παραμένει τεταμένο.

Οικογενειακή... ατμόσφαιρα στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης! Τσουαμενί και Βαλβέρδε είχαν έντονο καβγά στην προπόνηση, καθώς συγκρούστηκαν, σπρώχτηκαν και μίλησαν σε έντονο ύφος, προτού ο... τσακωμός του μεταφερθεί και στα αποδυτήρια.

Το κλίμα στη Ρεάλ είναι τεταμένο εδώ και αρκετά 24ωρα αφενός για την κακή χρονιά στην οποία οι Λος Μπλάνκος θα μείνουν άτιτλοι και αφετέρου λόγω της κακής σχέσης των οπαδών με τον Μπαπέ, καθώς μαζεύουν υπογραφές για να φύγει από την ισπανική πρωτεύουσα.

Την έκρυθμη κατάσταση ήρθε να χειροτερέψει ο καβγάς μεταξύ Τσουαμενί και Βαλβέρδε στην προπόνηση των Μερένχες. Σύμφωνα με τη Marca, οι δύο συμπαίκτες ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση, σπρώχτηκαν, συγκρούστηκαν και μετέπειτα όλη τους η κόντρα μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια.

Όλο αυτό έρχεται να προστεθεί και στο συμβάν του Καρέρας με τον Ρούντιγκερ, που επίσης ήρθαν σε ρήξη μεταξύ τους.