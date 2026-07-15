Δημοσίευμα από τη Γαλλία αποκαλύπτει πως ο Ολίσε αποφάσισε να συνεχίσει το μέλλον του στη Μαδρίτη, με τη Ρεάλ να ετοιμάζει πρόταση-ρεκόρ για το «ναι» της Μπάγερν.

Αρχίζει και κερδίζει μομέντουμ το μεταγραφικό saga γύρω από το μέλλον του Μάικλ Ολίσε! Από την αρχή του καλοκαιριού άλλωστε, διάφορα δημοσιεύματα έχουν αποκαλύψει πως ο Γάλλος επιθετικός αποτελεί τον Galactico που ονειρεύεται ο Φλορεντίνο Πέρεθ για να πυροδοτήσει ακόμα μια «βόμβα» στην ισπανική πρωτεύουσα.

Μέχρι πρότινος ωστόσο δεν υπήρχε μεγάλη κινητικότητα γύρω από από την περίπτωσή του, κάτι ωστόσο που μπορεί να αλλάξει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα άλλωστε με τον έγκυρο Γάλλο δημοσιογράφο, Σάντι Αουνά, ο Ολίσε αποφάσισε πως θέλει να πάρει μεταγραφή στη Ρεάλ από αυτό το καλοκαίρι, καθώς θεωρεί τους Μαδριλένους ως το ιδανικό κλαμπ για να εξελίξει ακόμα περισσότερο την καριέρα του.

Από την πλευρά της η Μπάγερν διατηρεί μια σκληρή δημόσια στάση μεταδίδοντας πως ο ποδοσφαιριστής δεν είναι προς πώληση, όμως η πραγματικότητα φαίνεται πως είναι διαφορετική. Αν και στη Γερμανία θέλουν να τον ανανεώσουν και να τον κρατήσουν στο Μόναχο, υπάρχουν ήδη εσωτερικές συζητήσεις για πιθανά ονόματα που θα μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν.

Ένα από αυτά μάλιστα φέρεται να είναι ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά της Παρί Σεν Ζερμέν που αρέσει αρκετά στους Βαυαρούς. Προς το παρόν πάντως η Μπάγερν θα έχει ραντεβού με την πλευρά Ολίσε για να συζητηθεί το μέλλον τους, με τη Ρεάλ την ίδια ώρα να ετοιμάζει πρόταση ρεκόρ για να αποσπάσει το «ναι» των Βαυαρών.

Όπερ σημαίνει πως μιλάμε για μια προσφορά που μπορεί να ξεπερνάει τα 222 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε η Παρί Σεν Ζερμέν στη Μπαρτσελόνα πίσω στο καλοκαίρι του 2017 για πάρει τον Νεϊμάρ στη γαλλική πρωτεύουσα.