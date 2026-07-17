Ολίσε: Αποκάλυψε στους Μπαπέ και Τσουαμενί ότι θέλει να παίξει στη Ρεάλ
Η «Εquipe» με νέο της δημοσίευμα αποκάλυψε πως ο Μάικλ Ολίσε επιθυμεί διακαώς να αποχωρήσει από την Μπάγερν με προορισμό τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Σύμφωνα με τους Γάλλους, ο 24χρονος διεθνής θεωρεί πως έχει κλείσει τον κύκλο του στη Βαυαρία και δεν έχει κρύψει αυτές τις προθέσεις του από τους συμπαίκτες του στους Τρικολόρ.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Μουντιάλ, ο Ολίσε φέρεται να εκμυστηρεύτηκε πως θέλει να φύγει από το Μόναχο στους Κιλιάν Μπαπέ και Ορελιέν Τσουαμενί, ρωτώντας τους μάλιστα λεπτομέρειες για τη ζωή τους και το κλίμα στη Μαδρίτη. Ο ίδιος, άλλωστε διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Μπαπέ, που φέρεται να έχει παίξει ρόλο στο να διαμορφώσει ο 24χρονος επιθετικός μια πολύ καλή άποψη για τη Βασίλισσα.
Η Μπάγερν ήδη αναζητά τον αντικαταστάτη του όμως για να γίνει ο Ολίσε κάτοικος Μαδρίτης θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς το deal αυτό εκτιμάται κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, ένα ποσό που ο Φλορεντίνο Πέρεθ δείχνει διατεθειμένος να καλύψει.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.