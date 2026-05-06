Μουρίνιο: Ο Πορτογάλος θέλει πλήρη εξουσία για να αναλάβει τη Ρεάλ
Όλο και πιο πιθανός φαντάζει ο γάμος μεταξύ Ζοσέ Μουρίνιο και Ρεάλ Μαδρίτης. Η ισπανική «AS» αξιολογεί τις πιθανότητες επανένωσης στο 90% μιας και οι Μαδριλένοι δεν έχουν μιλήσει με άλλους υποψήφιους, ενώ την ίδια ώρα δημοσίευμα της «EDiario» αποκαλύπτει πως υπήρξε πρόσφατα τηλεδιάσκεψη με τον Φλορεντίνο Πέρεθ για να συζητηθούν οι λεπτομέρειες.
Παρόλα αυτά, ο Πορτογάλος έχει ορισμένες απαιτήσεις προκειμένου να πει το οριστικό «ναι» στη Βασίλισσα. Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος και ρεπόρτερ της Ρεάλ, Ραμόν Άλβαρες Ντε Μον, ο Μουρίνιο δεν θα υπογράψει κάτω από αόριστες συνθήκες. Αντιθέτως ο έμπειρος προπονητής παρουσιάζεται προβληματισμένος από όσα έχουν συμβεί εντός των Μερέγνκες και ζητάει τα «κλειδιά» των αποδυτηρίων, ώστε να παίρνει αποφάσεις χωρίς παρεμβάσεις της διοίκησης.
Συγκεκριμένα ο Μουρίνιο απαιτεί να μπορεί να βάλει στον πάγκο όποιον θελήσει ανεξαρτήτως ονόματος και status στην ομάδα, χωρίς να υπάρξουν αντιρρήσεις από τη διοίκηση που μπορεί να τον υποχρεώνει προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Επιπλέον ο Πορτογάλος έχει εκφράσει έντονες ανησυχίες για τη φυσική κατάσταση της ομάδας, η οποία τα τελευταία δυο χρόνια έχει πληγεί συνολικά από 120 τραυματισμούς!
Σε γενικά πλαίσια έχει ξεκαθαρίσει πως η Ρεάλ χρειάζεται μεγάλες δομικές αλλαγές, πέρα από ένα νέο πρόσωπο στον πάγκο, που θα εξυγιάνουν το κλίμα εντός του συλλόγου και τον επαναφέρουν στον ίδιο δρόμο.
🚨 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: José Mourinho has set several conditions for a potential return to Real Madrid after initial contacts. ⚪🗣️— 433 (@433) May 6, 2026
According to @Ramon_AlvarezMM, the Portuguese coach wants some guarantees. 📋
Mourinho is reportedly asking for:
✔️ A two-year contract
