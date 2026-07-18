Το Athletic ξεψάχνισε την υπόθεση Ρόδρι και το μέλλον του, εν μέσω φημολογίας για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ρόδρι έκανε step up και ηγείται της Ισπανίας στη μάχη για το δεύτερο τρόπαιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, την ώρα που το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο και για την ώρα δεν φαίνεται πως θα το ανανεώσει.

Το όνομα του Ίβηρα παιχταρά έχει συνδεθεί πολύ τους τελευταίους μήνες με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αποτελώντας έναν από τους στόχους του Ενρίκε Ρικέλμε σε περίπτωση που εκείνος κατάφερε να πάρει την προεδρία από τον Φλορεντίνο Πέρεθ - κάτι που δεν συνέβη.

Σύμφωνα με το Athletic μάλιστα, οι Μαδριλένοι είναι ενοχλημένοι από τα διαρκή δημοσιεύματα που τους εμπλέκουν με τον έμπειρο μέσο, την ώρα που άνθρωποι από το κοντινό περιβάλλον του παίκτη δηλώνουν έκπληκτοι που η Βασίλισσα δεν έχει ασχοληθεί τόσα χρόνια με την περίπτωσή του.

Την ίδια ώρα, στην Μπαρτσελόνα δεν έχουν ως προτεραιότητα την απόκτηση χαφ, ενώ στη Σίτι, οι ιθύνοντες του κλαμπ επιθυμούν να καθίσουν ξανά στο τραπέζι με τον Ρόδρι για να συζητήσουν το ενδεχόμενο της ανανέωσης της συνεργασίας τους.