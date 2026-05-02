Αρμπελόα: «Ό,τι γίνεται στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης μένει εκεί»

Ο Άλβαρο Αρμπελόα αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στα εσωτερικά της Ρεάλ Μαδρίτης, τόνιζοντας πως τα όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια των μερένχες, μένουν εκεί.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ταξιδεύει αύριο (03/05) στη Βαρκελώνη για να αντιμετωπίσει την Εσπανιόλ, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της La Liga, σε μία προσπάθεια να βάλει τέλος σε ένα αρνητικό σερί αποτελεσμάτων.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των «μερένχες», Άλβαρο Αρμπελόα αναφέρθηκε στη δυσκολία του αυριανού αγώνα, ειδικά αφότου γνωστοποιήθηκε πως θα απουσιάζει ο Κιλιάν Μπαπέ από την αποστολή, εξαιτίας του τραυματισμού που υπέστη.

Ο νεαρός τεχνικός της βασίλισσας αναφέρθηκε ακόμη και σε θέματα που αφόρουν τα εσωτερικά του σύλλογου, όπως στη ρήξη του με τον Ντάνι Θεμπάγιος, αλλά και στο μέλλον του στον πάγκο της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Άλβαρο Αρμπελόα:

Για τον αγώνα κόντρα στην Εσπανιόλ

«Περιμένω έναν αγώνα μεταξύ δύο ομάδων που πρέπει να κερδίσουν, δεδομένων των διαφορετικών καταστάσεών μας. Είναι πάντα ένα δύσκολο γήπεδο, με μια εξαιρετική βάση οπαδών και έναν εξαιρετικό προπονητή. Μου άρεσε πολύ αυτό που έχω δει από την Εσπανιόλ αυτή τη σεζόν και έχω μεγάλο σεβασμό για το μεγάλο παιχνίδι του αύριο».

Για την αλλαγή προπονητή

«Είμαι συγκεντρωμένος στον αυριανό αγώνα. Αυτό είναι το μόνο που σκέφτομαι. Για μένα, το μέλλον είναι αύριο. Καταλαβαίνω αυτά τα ερωτήματα και όλα τα ζητήματα, αλλά η απάντησή μου θα είναι πάντα η ίδια: το σημαντικό είναι ο αυριανός αγώνας εναντίον της Εσπανιόλ».

Για την έλλειψη ισχυρών προσωπικοτήτων στα αποδυτήρια

«Είμαστε μια πολύ νεανική ομάδα, αλλά έχω μιλήσει και για πολλούς παίκτες με προσωπικότητα και μεγάλη εμπειρία που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Όταν έχεις μια νεανική ομάδα, μπορεί να έχεις τις μεγάλες αμαρτίες της νεότητας, αλλά έχουμε και σπουδαίους ηγέτες».

Για την ρήξη με τον Θεμπάγιος

«Δεν εμπλέκομαι σε δημόσιες συζητήσεις για καταστάσεις με τους παίκτες μου. Βρίσκομαι σε αυτά τα αποδυτήρια για πάνω από 20 χρόνια και το πρώτο πράγμα που έμαθα από τους βετεράνους είναι πως ό,τι συμβαίνει στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης, μένει εκεί. Διατηρώ αυτή την πολιτική εδώ και 20 χρόνια και την υποστηρίζω».