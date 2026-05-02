Οι διακοπές του Μπαπέ στην Ιταλία με την Έστερ Εσπόζιτο λίγο πριν το Clasico
Ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος σύμφωνα με το ιατρικό δελτίο της Ρεάλ Μαδρίτης, υπέστη τραυματισμό στον ημιτενοντώδη μυ του αριστερού του ποδιού, αποφάσισε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τον ελεύθερο του χρόνο, πραγματοποιώντας ένα μικρό ταξίδι αναψυχής.
Πιο συγκεκριμένα, ο φωτογραφικός φακός απαθάνατισε τον Γάλλο διεθνή σε στιγμές χαλάρωσης στο Κάλιαρι της Ιταλίας, ενώ στο πλευρό του βρισκόταν η Έστερ Εσπόζιτο, με την οποία φημολογείται ότι βρίσκεται σε σχέση τους τελευταίους μήνες.
Kylian Mbappé with Ester Exposito in Italy 🇮🇹 pic.twitter.com/fsd3BIaxGw— Madrid Zone (@theMadridZone) May 1, 2026
Θυμίζουμε πως οι «μερένχες» ταξιδεύουν αύριο (03/05) στη Βαρκελώνη για να αναμετρηθούν με την Εσπανιόλ, με τον 27χρόνο διεθνή να βρίσκεται εκτός αποστολής, ενώ ο ίδιος θα πρέπει να κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει να ειναι διαθέσιμος για το clasico κόντρα στη Μπαρτσελόνα την επόμενη Κυριακή (10/05).
