Οι διακοπές του Μπαπέ στην Ιταλία με την Έστερ Εσπόζιτο λίγο πριν το Clasico

Οι διακοπές του Μπαπέ στην Ιταλία με την Έστερ Εσπόζιτο λίγο πριν το Clasico

Ο Κιλιάν Μπαπέ εθεάθη σε στιγμές χαλάρωσης στην Ιταλία μαζί με την Έστερ Εσπόζιτο, λίγες ημέρες πριν το τελευταίο clasico της σεζόν

Ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος σύμφωνα με το ιατρικό δελτίο της Ρεάλ Μαδρίτης, υπέστη τραυματισμό στον ημιτενοντώδη μυ του αριστερού του ποδιού, αποφάσισε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τον ελεύθερο του χρόνο, πραγματοποιώντας ένα μικρό ταξίδι αναψυχής.

Πιο συγκεκριμένα, ο φωτογραφικός φακός απαθάνατισε τον Γάλλο διεθνή σε στιγμές χαλάρωσης στο Κάλιαρι της Ιταλίας, ενώ στο πλευρό του βρισκόταν η Έστερ Εσπόζιτο, με την οποία φημολογείται ότι βρίσκεται σε σχέση τους τελευταίους μήνες.

Θυμίζουμε πως οι «μερένχες» ταξιδεύουν αύριο (03/05) στη Βαρκελώνη για να αναμετρηθούν με την Εσπανιόλ, με τον 27χρόνο διεθνή να βρίσκεται εκτός αποστολής, ενώ ο ίδιος θα πρέπει να κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει να ειναι διαθέσιμος για το clasico κόντρα στη Μπαρτσελόνα την επόμενη Κυριακή (10/05).

