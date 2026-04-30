Τα αποδυτήρια της Ρεάλ ψηφίζουν Κλοπ μπροστά στο ενδεχόμενο Ζοσέ Μουρίνιο, καθώς φοβούνται πως θα υπάρξουν εντάσεις με τον Πορτογάλο στον πάγκο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοδοξεί να γυρίσει σελίδα μετά την αποτυχημένη φετινή σεζόν και όλα δείχνουν πως ο Αλβάρο Αρμπελόα δεν θα βρίσκεται στον πάγκο για την επόμενη μέρα. Δημοσίευμα «βόμβα» του «Athletic» αποκάλυψε πως ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι ο αγαπημένος του προέδρου των Μερένγκες, Φλορεντίνο Πέρεθ, για να επιστρέψει στη Μαδρίτη μετά από 13 χρόνια και να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση, όμως ήδη υπάρχει διχόνοια στα αποδυτήρια.

Σύμφωνα με την ισπανική «SER», οι ποδοσφαιριστές της Βασίλισσας φοβούνται πως θα υπάρξουν συγκρούσεις με τον Πορτογάλο προπονητή και η δική τους ψήφος πάει στον Γιούργκεν Κλοπ για την τεχνική ηγεσία.

Ο Γερμανός απουσιάζει από τους πάγκους τα τελευταία δυο χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ, όμως δεδομένα θα αποτελούσε επιλογή για τη Ρεάλ εφόσον αποφασίσει να επιστρέψει άμεσα στην προπονητική.

Πολλά δημοσιεύματα μάλιστα έχουν τονίσει πως οι Μαδριλένοι θα κάνουν κίνηση εφόσον μάθουν πως ο Γερμανός είναι διαθέσιμος, όμως μέχρι τότε η επιλογή του Ζοσέ Μουρίνιο παρουσιάζεται ως η επικρατέστερη.