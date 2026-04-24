Απίθανα πράγματα στο γήπεδο της Βαγιεκάνο, καθώς μετά το τεχνικό πρόβλημα στον πίνακα, είδαμε και τον τερματοφύλακα να κάνει... μερεμέτι με μονωτική ταινία στο τέρμα του!

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το γήπεδο της Ράγιο Βαγιεκάνο είναι γνωστά, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να το χαρακτηρίζει «κοτέτσι» μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από τους Μαδριλένους στο Conference League, την ώρα που η κατάσταση γίνεται ολοένα και χειρότερη στις εγκαταστάσεις του ισπανικού συλλόγου!

Στο ματς με την Εσπανιόλ, το Βαγιέκας έγινε ξανά viral, λόγω της βλάβης στον πίνακα του γηπέδου, που έφερε την προσωρινή λύση με έναν πίνακα πολύ μικρότερου μεγέθους, που τοποθετήθηκε λίγο έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Αυτό ωστόσο δεν ήταν το μοναδικό τεχνικό θέμα που παρατηρήθηκε στον εν λόγω αγώνα...

Βλέπετε, σε βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, βλέπουμε τον τερματοφύλακα της Ράγιο, Ντάνι Καρδένας, να χρησιμοποιεί μονωτική ταινία προκειμένου να μπαλώσει ένα σκίσιμο στο δίκτυ της εστίας του! Μια εικόνα ενδεικτική των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η έδρα της Βαγιεκάνο, τα οποία δεν φαίνονται να σταματούν...