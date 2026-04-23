Όταν η τεχνολογία στο Βαγιέκας... κατεβάζει ρολά

Απίθανα πράγματα στο Βαγιέκας, με τον πίνακα να τίθεται εκτός λειτουργίας και τη Ράγιο να τον αντικαθιστά με matrix από τα… παλιά.

Ακόμα ένα... αμήχανο σκηνικό εκτυλίχθηκε στο «Βαγιέκας» λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της LaLiga ανάμεσα στη Ράγιο και την Εσπανιόλ. Ο κεντρικός φωτεινός πίνακας του γηπέδου τέθηκε εκτός λειτουργίας, αναγκάζοντας τη διοίκηση της Ράγιο να αναζητήσει άμεσα μια εναλλακτική λύση. Αυτή ήρθε με τη μορφή ενός μικρού, προσωρινού πίνακα, τοποθετημένου σε σημείο του γηπέδου χωρίς εξέδρα.

Η εικόνα ήταν, επιεικώς... απαράδεκτη. Ο πίνακας περιοριζόταν στα απολύτως απαραίτητα: ονόματα ομάδων, σκορ και χρόνος αγώνα, όλα αποτυπωμένα στο ίδιο χρώμα, χωρίς καμία απολύτως αισθητική ή τεχνολογική «πολυτέλεια».

Η λύση αυτή δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί αντάξια της κορυφαίας κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου. Άλλωστε, ούτε το αρχικό σύστημα φαίνεται πως λειτουργούσε ικανοποιητικά, καθώς –όπως σχολιάστηκε– «σχεδόν δεν δούλευε και ήταν δύσκολα ορατό».

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, προέκυψε και το ερώτημα αν ο νέος πίνακας είναι πράγματι καινούργιος ή πρόκειται για κάποιον παλιότερο που επανήλθε σε χρήση. Οι απόψεις διχάστηκαν, με την ειρωνική παρατήρηση ότι ίσως πρόκειται για «αναβίωση» παλαιού εξοπλισμού.

Σε κάθε περίπτωση, το περιστατικό ανέδειξε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τα ζητήματα υποδομών που εξακολουθούν να ταλαιπωρούν το «Βαγιέκας». Σε ένα πρωτάθλημα υψηλών απαιτήσεων, ακόμη και οι λεπτομέρειες –όπως ένας πίνακας σκορ– μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Εδώ, απλώς… έλειπαν.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά το τέλος του δεύτερου αγώνα της ΑΕΚ με τη Ράγιο είχε τονίσει για το γήπεδο της Ράγιο: «Ήταν άδικο κι εφιαλτικό το αποτέλεσμα στην Ισπανία, σε ένα κοτέτσι, με έναν αγωνιστικό χώρο επιεικώς απαράδεκτο. Μου θύμισε το Περιστέρι στο κύπελλο όπου παίξαμε (σ.σ. εννοούσε το Αιγάλεω). Δεν θέλω να υποτιμήσω κάτι, αλλά αν η Ράγιο ήταν ελληνική ομάδα, το γήπεδό της δεν θα έπαιρνε αδειοδότηση».