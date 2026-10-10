Η αναμέτρηση της Ράγιο Βαγιεκάνο με την Αθλέτικ Μπιλμπάο διακόπηκε στο πρώτο ημίχρονο λόγω ρίψης... χάρτινων αεροπλάνων και άλλων αντικειμένων.

Την απόφαση να διακόψει την αναμέτρηση της Ράγιο Βαγιεκάνο με την Αθλέτικ Μπιλμπάο για τη La Liga πήρε ο διαιτητής Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, καθώς οι έντονες διαμαρτυρίες των οπαδών των γηπεδούχων κατά του προέδρου, Ραούλ Μαρτίν Πρέσα, συνοδεύτηκαν από τη ρίψη χάρτινων αεροπλάνων και άλλων αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο!

Οι φίλοι της Ράγιο βρίσκονται σε χρόνια κόντρα με τον ισχυρό άντρα του συλλόγου και αυτή τη φορά έφτασαν ένα βήμα παραπέρα, με ισπανικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως τα αεροπλανάκια έγιναν στοχευμένα επειδή στο Βαγιέκας δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προσωπικό για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων!

Σημειώνεται πως στα συνθήματα κατά του Πρέσα συμμετείχαν και οι φίλοι της Αθλέτικ, που αντίστοιχα γνώρισαν την ανάλογη αποθέωση από τους Μαδριλένους. Η δράση σταμάτησε στο 13ο λεπτό, με τον ρέφερι να επιχειρεί να αρχίσει πάλι το ματς μετά από ένα δεκάλεπτο αλλά τη ρίψη αντικειμένων να επαναλαμβάνεται, με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα διακοπή 45 λεπτών, πριν καταλήξουμε στην οριστική διακοπή.