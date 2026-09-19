Φαρδιά πλατιά έβαλε την υπογραφή του ο Ραφινια, καθώς έκανε ξανά χατ- τρικ κόντρα στη Σεβίλλη (3-1), με τη Μπαρτσελόνα του Φλικ να φιγουράρει στην πρώτη θέση της La Liga.

Η Μπαρτσελόνα έκανε την ανατροπή απέναντι στη Σεβίλλη και πήρε τη νίκη (3-1), συνεχίζοντας τη νικηφόρα πορεία της στη La Liga. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Καταλανούς ήταν ο Ραφίνια, που πέτυχε χατ-τρικ. Για την ιστορία κόντρα στην ομάδα της Ανδαλουσίας έχει βάλει τα περισσότερα γκολ απο οποιαδήποτε άλλη στο πρωτάθλημα και αυτό είναι το δεύτερο σερί χατ - τρικ μετά από τη Σανταντέρ (7-2).

Η Σεβίλλη που είχε κάτω από τα δοκάρια της τον Βλαχοδήμο μπήκε καλύτερα και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 19ο λεπτό. Ο Κορέια έβγαλε ωραία σέντρα από τα δεξιά και ο Φοφανά με κεφαλιά έκανε το 1-0, χωρίς να αφήσει περιθώρια στο Λιβάκοβιτς που έκανε ντεμπούτο. Βέβαια η απάντηση της Μπαρτσελόνα ήταν άμεση, καθώς μόλις τρία λεπτά αργότερα ο Ραφίνια γύρισε μέσα στην περιοχή και με ψύχραιμο τελείωμα έφερε το ματς στα ίσα για την ομάδα του Χάνσι Φλικ.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν στροφές και στο 52' έφτασαν στην ανατροπή. Ο Γιαμάλ έκανε εξαιρετική ενέργεια και έβγαλε τη σέντρα, με τον Ραφίνια να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ με κεφαλιά για το 1-2. Ο Βραζιλιάνος ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί. Στο 69' συνεργάστηκε ξανά με τον Γιαμάλ, πήρε την υπέροχη πάσα του και με λόμπα πάνω από τον Βλαχοδήμο διαμόρφωσε το 1-3, ολοκληρώνοντας έτσι το χατ-τρικ του ο αρχηγός των Μπλαουγκράνα.

Έκανε σεφτέ με πεντάρα η Θέλτα

Τα σπασμένα για την ήττα από την Ομόνοια πλήρωσε η Ρασίνγκ Σανταντέρ, που διασύρθηκε με 5-0 από τη Θέλτα στο Βίγκο. Γκονθάλεθ (31' πέν.), Μορίμπα (43'), Ρόμαν (69') και Ντουράν (78', 90+2') βρήκαν δίχτυα για τους Γαλιθιάνους που έφτασαν με εντυπωσιακό τρόπο στην πρώτη τους φετινή νίκη στη La Liga.

Νωρίτερα, η Αθλέτικ Μπιλμπάο έμεινε στο 0-0 με την Αλαβές εντός έδρας, ενώ με τον βαθμό της ισοπαλίας βολεύτηκαν και οι Οσασούνα και Ράγιο Βαγιεκάνο, που έφεραν 1-1 (16' Μπούντιμιρ – 50' Καμέγιο) στην Παμπλόνα.