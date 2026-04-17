Οι δηλώσεις του μεγαλομέτοχου της ΑΕΚ Μάριου Ηλιόπουλου μετά το ματς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν πικραμένος με τον αποκλεισμό, αλλά και περήφανος για την ομάδα του. Ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ στις δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, όπου η Ένωση πάλεψε με όλο της το είναι, ωστόσο, δεν κατάφερε να προκριθεί, αναφέρθηκε στη διαιτησία, αλλά και στο πρώτο ματς.

Χαρακτήρισε το γήπεδο των Ισπανών «κοτέτσι» και τόνισε ότι η ΑΕΚ τώρα αρχίζει... Αποκάλυψε μάλιστα ότι ο Ζίνι είχε υποσχεθεί δύο γκολ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ηλιόπουλος: «Θα μπορούσαμε να είχαμε ζητήσει κάτι περισσότερο από τους διαιτητές, δεν ήταν κακή η διαιτησία αλλά υπήρχαν αμφισβητούμενες φάσεις. Με δεύτερη ματιά θα μπορούσες να έχεις άλλα συμπεράσματα. Είναι πασιφανές ότι η ΑΕΚ δικαιούται την πρόκριση.

Ήταν άδικο κι εφιαλτικό το αποτέλεσμα στην Ισπανία, σε ένα κοτέτσι, με έναν αγωνιστικό χώρο επιεικώς απαράδεκτο. Μου θύμισε το Περιστέρι στο κύπελλο όπου παίξαμε (σ.σ. εννοούσε το Αιγάλεω). Δεν θέλω να υποτιμήσω κάτι, αλλά αν η Ράγιο ήταν ελληνική ομάδα, το γήπεδό της δεν θα έπαιρνε αδειοδότηση.

Η ΑΕΚ πέτυχε τα 3 γκολ που είχε υποσχεθεί στον εαυτό της.

Θα σας πω κάτι που δεν ξέρετε. Ο Ζίνι υποσχέθηκε ότι θα βάλει δύο γκολ και το έκανε. Η ομάδα έπαιξε πολύ ωραία. Το 3-0 στον πρώτο αγώνα δεν άφησε την ΑΕΚ να περάσει.

Αλλά πιστεύω ότι το σύμπαν θα δει, θα επιβραβεύσει αυτή την πορεία της ΑΕΚ, διότι δεν τελειώνουμε εδώ. Από εδώ ξεκινάμε. Η ΑΕΚ φέρνει νέα εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχουμε δύσκολο ματς την Κυριακή. Είναι καταπονημένοι οι παίκτες και πρέπει να βρουν τη δύναμή τους. Η ΑΕΚ είναι αυτή που βλέπει ο κόσμος και που έπρεπε να έχει περάσει».

Για το χειροκρότημα των παικτών της Ράγιο σχολίασε: «Θα δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες της Ράγιο για την κίνησή τους. Είναι αξιοπρεπές να παραδέχεσαι ότι η ΑΕΚ ήταν ανώτερη. Ο θαυμασμός τους είναι πασιφανές ότι ένιωσαν πως ήμασταν καλύτεροι. Η μπάλα είναι πάντα μπάλα γι' αυτό είναι δύσκολο να προδικάσεις. Η ΑΕΚ έβαλε τα τρία γκολ, την κακιά στιγμή δεν την είχε στο μυαλό της».