Επιβεβαιώθηκαν τα κακά νέα για τη Μπαρτσελόνα: Τέλος η σεζόν για τον Γιαμάλ - Τι γίνεται με το Μουντιάλ

Νότης Χάλαρης
ο γιαμάλ

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για την Μπαρτσελόνα καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, ωστόσο αναμένεται να είναι κανονικά στο Μουντιάλ.

Ένα τρομερό σκηνικό έγινε στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Θέλτα, όπου ο Λαμίν Γιαμάλ ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι, σκόραρε αλλά τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή.

Οι φόβοι για τον ισπανικό σύλλογο επιβεβαιώθηκαν καθώς ο ταλαντούχος εξτρέμ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και δεν θα είναι στις υπηρεσίες του Χανσι Φλικ για την τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Ωστόσο δεν ήταν μόνο η Μπαρτσελόνα που αγωνιούσε για την κατάσταση του.

Η Εθνική Ισπανίας ήταν σε αναμμένα... κάρβουνα ενόψει του Μουντιάλ, ωστόσο όπως ενημέρωσε η Μπαρτσελόνα, ο Γιαμάλ θα είναι έτοιμος και θα δώσει το παρών στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη.

     

