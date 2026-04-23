Επιβεβαιώθηκαν τα κακά νέα για τη Μπαρτσελόνα: Τέλος η σεζόν για τον Γιαμάλ - Τι γίνεται με το Μουντιάλ
Ένα τρομερό σκηνικό έγινε στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Θέλτα, όπου ο Λαμίν Γιαμάλ ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι, σκόραρε αλλά τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή.
Οι φόβοι για τον ισπανικό σύλλογο επιβεβαιώθηκαν καθώς ο ταλαντούχος εξτρέμ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και δεν θα είναι στις υπηρεσίες του Χανσι Φλικ για την τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Ωστόσο δεν ήταν μόνο η Μπαρτσελόνα που αγωνιούσε για την κατάσταση του.
Η Εθνική Ισπανίας ήταν σε αναμμένα... κάρβουνα ενόψει του Μουντιάλ, ωστόσο όπως ενημέρωσε η Μπαρτσελόνα, ο Γιαμάλ θα είναι έτοιμος και θα δώσει το παρών στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη.
COMUNICADO MÉDICO— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 23, 2026
Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.
El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está… pic.twitter.com/ckPJM8K3pZ
