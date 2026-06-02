Μπαρτσελόνα: «Σφήνα» της Άρσεναλ για Άλβαρες, τι ποσό ζητάει η Ατλέτικο
Το (πρώτο) σίριαλ του φετινού καλοκαιρινού παζαριού φαίνεται πως θα είναι η επικείμενη αποχώρηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Ο Αργεντίνος στράικερ έχει εδώ και μέρες ενημερώσει τη διοίκηση των «Ροχιμπλάνκος» σχετικά με την επιθυμία του να βρεθεί σε ένα άλλο πρότζεκτ με περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει τίτλους, «φωτογραφίζοντας» την Μπαρτσελόνα.
Μάλιστα, εκπρόσωποι του παίκτη έχουν ήδη συναντηθεί με αντίστοιχους των Καταλανών, ενώ διάφορα δημοσιεύματα από την πατρίδα του αναφέρουν πως υπάρχει συμφωνία των δυο πλευρών. Ωστόσο, φαίνεται πως η Μπάρτσα δεν... παίζει μόνη της.
Σημερινό (2/6) δημοσίευμα της Diario As κάνει λόγο για «σφήνα» της Άρσεναλ στην όλη υπόθεση. Μάλιστα, σύμφωνα με το εν λόγω κείμενο, η Ατλέτι δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει για ποσό χαμηλότερο των 150 εκατ. ευρώ.
🚨💣 ÚLTIMA HORA: El Arsenal negociará con el Atlético de Madrid por Julián Álvarez.— Objetivo.atletico (@Objetivoatleti) June 2, 2026
La operación podría rondar los 150 millones de euros.
Al Barcelona no irá; es casi una cuestión de Estado.
El PSG también se mantiene atento.
El club le ha cerrado las puertas a una posible… pic.twitter.com/utoIzrsMvb
