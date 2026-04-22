Γιαμάλ: Ευστόχησε σε πέναλτι και τραυματίστηκε
Πρόβλημα στην Μπαρτσελόνα με τον Λαμίν Γιαμάλ. Ο νεαρός Ισπανός σταρ άνοιξε το σκορ στο 40ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Θέλτα, με εύστοχο πέναλτι, όμως στιγμές αργότερα αποχώρησε τραυματίας!
Αμέσως μετά την εκτέλεση το «αστέρι» των Καταλανών έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας εμφανώς μυϊκό τραυματισμό και άφησε τη θέση του στον Ρούνι Μπαρντατζί.
Πλέον μένει να φανεί το μέγεθος του προβλήματος και το διάστημα της απουσίας του Γιαμάλ από τα γήπεδα.
Tην τρέχουσα σεζόν ο 18χρονος winger μετράει 24 γκολ και 18 ασίστ σε 45 εμφανίσεις, σε όλες τις διοργανώσεις.
