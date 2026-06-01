Ο Λαμίν Γιαμάλ αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στον τραυματισμό που υπέστη, λίγο πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Λαμίν Γιαμάλ μπορεί να μην αγωνιστεί στα πρώτα ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την Ισπανία, όμως ο αστέρας της Μπαρτσελόνα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει ότι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο τουρνουά.

Ο νεαρός διεθνής εργάζεται σκληρά για την ανάρρωση του, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον οπίσθιο μηριαίο στον αγώνα με τη Θέλτα Βίγκο, με την προσοχή του τώρα να είναι στραμμένη στην επιστροφή του στην ενεργό δράση το συντομότερο δυνατό.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που δημοσίευσε η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο Γιαμάλ μίλησε για τον τραυματισμό του, τις φιλοδοξίες του για το προσεχές Μουντιάλ, αλλά και για τη νοοτροπία που τον βοήθησε να ανέβει στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου σε τόσο νεαρή ηλικία.

Για τον τραυματισμό και το όνειρο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

«Θυμάμαι τη στιγμή που τραυματίστηκα. Προσευχόμουν μέσα μου να μην ήταν κάτι σοβαρό, να ήταν απλώς μια διάταση ή κάτι τέτοιο, επειδή το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν προ των πυλών και ήξερα ότι ένας τραυματισμός στον οπίσθιο μηριαίο, παρόλο που δεν είχα ξαναζήσει ποτέ, δεν θα είχε γρήγορη ανάρρωση».

«Φοβόμουν ότι μπορεί να ήταν σοβαρό, ή να μην ήταν σοβαρό, αλλά να μπορούσε να αναζωπυρωθεί ξανά και να με κάνει να χάσω το Παγκόσμιο Κύπελλο».

«Είναι επίσης αλήθεια ότι βοηθάει το γεγονός ότι πρόκειται να παίξεις σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και το μυαλό σου είναι σαν να μην έχεις παίξει ούτε έναν αγώνα όλη τη σεζόν, και ανυπομονώ πραγματικά να κάνω το ντεμπούτο μου».

Για την επαγγελματική εξέλιξη της καριέρας του

«Στο μυαλό μου, είναι σαν να παίζω ποδόσφαιρο 10 χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα είναι μόνο τρία. Πριν από τέσσερα χρόνια, έπαιζα μαζί με τους συμμαθητές μου στο τοπικό αθλητικό γήπεδο. Λοιπόν, ένα παιδί που έπαιζε μαζί σου πριν από τρία χρόνια είναι τώρα έτοιμο να παίξει σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Πρέπει να είναι απολύτως τρελό».

«Χίλιες φορές στην κρεβατοκάμαρά μου ή όταν κερδίζαμε έναν αγώνα στο τοπικό γήπεδο. Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο ποδόσφαιρο. Αποδίδω καλύτερα όταν οι απαιτήσεις είναι υψηλότερες. Ανεβάζεις το παιχνίδι σου. Αν τα πρότυπά μου ήταν τα ίδια με ενός άλλου παίκτη, μπορεί να μην βρισκόμουν σε αυτό το επίπεδο. Μου αρέσει έτσι. Το βλέπω σαν πρόκληση και το απολαμβάνω».

Για τις πιθανότητες της Ισπανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

«Η στιγμή έφτασε επιτέλους. Από τότε που τελείωσε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όλοι ανυπομονούσαμε για αυτή την ημέρα. Είμαστε όλοι πραγματικά ενθουσιασμένοι. Ερχόμαστε ως πρωταθλητές Ευρώπης και θα τα δώσουμε όλα. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος, επειδή έχουμε μια σπουδαία ομάδα και μερικούς πραγματικά σημαντικούς παίκτες όπως ο Ρόδρι, ο οποίος είναι ο νικητής της Χρυσής Μπάλας».

«Ο Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος είναι κορυφαίος επιθετικός· ο Πέντρι , τον οποίο λατρεύω να βλέπω να παίζει ο Κουκουρέγια, ο οποίος είναι διαφορετικός παίκτης από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στην εστία έχουμε τους τρεις καλύτερους τερματοφύλακες».