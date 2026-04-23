Διακεκριμένος γιατρός για τον τραυματισμό Γιαμάλ: «Στο 30% οι πιθανότητες υποτροπής - Προσοχή στο Μουντιάλ»

Ο ιατρός Πέδρο Ριπόλ, ανέλυσε τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Λαμίν Γιαμάλ, τονίζοντας πως πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε να μην απουσιάσει ο Ισπανός από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η χθεσινή (22/04) σημαντική νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Θέλτα με 1-0 για την 33η αγωνιστική της La Liga «στιγματίστηκε» από τον τραυματισμό του Λαμίν Γιαμάλ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Αμέσως μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 40, το «αστέρι» των Καταλανών έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας εμφανώς μυϊκό τραυματισμό και άφησε τη θέση του στον Ρούνι Μπαρντατζί, ενώ λίγο αργότερα γνωστοποιήθηκε πως υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο «Cadena SER», ο ειδικός αθλητιατρικής, Πέδρο Ριπόλ, ανέφερε ότι οι οπίσθιοι μηριαίοι είναι συχνά μια περίπλοκη περιοχή. «Αυτός ο τραυματισμός έχει ποσοστό υποτροπής 30%, επομένως πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί με το χρονοδιάγραμμα ανάρρωσης».

Ο Δρ. Ρίπολ τόνισε επίσης ότι οι χρόνοι αποκατάστασης για έναν τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το πού συνέβη: «Εάν ο τραυματισμός εντοπίζεται στην κοιλιά του μυός, μιλάμε για μια πιο καλοήθη πρόγνωση. Ωστόσο, εάν εντοπίζεται στη συμβολή του μυός με τον τένοντα ή στον ίδιο τον τένοντα, ο τραυματισμός θα μπορούσε να είναι πιο σοβαρός: τουλάχιστον τέσσερις έως έξι εβδομάδες».

Μια άλλη σημαντική ανησυχία για τους οπαδούς της εθνικής ομάδας της Ισπανίας είναι η συμμετοχή του 18χρόνου στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο γιατρός ήθελε να καταστήσει σαφές ότι εάν ο τραυματισμός παραταθεί, η συμμετοχή του Γιαμάλ στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο.

«Είναι πολύ πρόωρο να πούμε σε αυτό το σημείο αν μοιάζει περισσότερο με ρήξη ή θλάση. Σε κάθε περίπτωση, προπονητές όπως ο Λουίς ντε λα Φουέντε θέλουν τους παίκτες τους υγιείς και σε καλή φόρμα. Νομίζω ότι είναι απίθανο να κληθεί, επειδή το ποσοστό υποτροπής είναι 30%, και αυτό θα σήμαινε την απώλεια ενός παίκτη για το Παγκόσμιο Κύπελλο».

❗️ Dr. Ripoll, an expert in sports medicine, stated: "Lamine Yamal's injury has a 30% recurrence rate, so extreme caution is necessary regarding recovery timelines."



Αργότερα μέσα στην ημέρα, ο επιθετικός των «Μπλαουγκράνα» θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και η έκταση του τραυματισμού θα γίνει σύντομα γνωστή με μεγαλύτερη βεβαιότητα. Είναι πολύ πιθανό ο Λαμίν να χάσει το Clásico εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει προγραμματιστεί για τις 10 Μαΐου, αλλά και να τεθεί εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν του πρωταθλήματος.