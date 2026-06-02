Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να ακούσει προτάσεις για ένα από τα «αστέρια» της.

Η μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού έχει ξεκινήσει δυναμικά για την Μπαρτσελόνα, παρά το γεγονός πως το... παζάρι δεν έχει αρχίσει επισήμως.

Μετά την απόκτηση του Άντονι Γκόρντον έναντι 80 εκατ. ευρώ, οι «μπλαουγκράνα» φαίνεται να είναι πολύ κοντά και στην απόκτηση του Μπερνάρντο Σίλβα που κυκλοφορεί... ελεύθερος, ενώ πάντα στο τραπέζι υπάρχει το όνομα του μεγάλου στόχου, Χούλιαν Άλβαρες.

Ωστόσο, είναι δεδομένο πως θα υπάρξουν και αποχωρήσεις από τη Βαρκελώνη, με τον Μαρκ Κασαδό να είναι ο βασικός υποψήφιος, αλλά πλέον στη... λίστα φαίνεται να μπαίνει και ένα βασικότατο στέλεχος της ομάδας του Χάνσι Φλικ.

Ο λόγος για τον Ζιλ Κουντέ, τον δεξιό μπακ των «μπλαουγκράνα» για τον οποίο σύμφωνα με τη Sport, η Μπάρτσα έχει αποφασίσει να ακούσει ενδεχόμενες προσφορές. Ο Γάλλος δεν είναι πλέον «untouchalbe», καθώς σε περίπτωση που φτάσει κάποια καλή πρόταση, πιθανότατα θα παραχωρηθεί.

Ο 27χρονος αποκτήθηκε το 2022 από τη Σεβίλλη έναντι 50 εκατ. ευρώ και μέχρι στιγμής μετράει 188 συμμετοχές με 10 γκολ και 22 ασίστ, ενώ έχει πανηγυρίσει 3 πρωταθλήματα, ισάριθμα Σούπερ Καπ και ένα Κόπα Ντελ Ρέι.