Μαγιόρκα - Ράγιο Βαγιεκάνο 3-0: Βαριά ήττα για τη Ράγιο και τώρα... ΑΕΚ
Η Ράγιο Βαγιεκάνο ηττήθηκε με κάτω τα... χέρια στην έδρα της Μαγιόρκα (3-0) για την 31η ρετρό αγωνιστική της La Liga, τέσσερις μέρες πριν τον επαναληπτικό με την ΑΕΚ (16/04), στη Νέα Φιλαδέλφεια, που θα κρίνει την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.
Η Μαγιόρκα έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη με 2-0, χάρη στα γκολ του Μουρίκι στο 36ο και στο 40ο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο, τα πράγματα δεν άλλαξαν, η Ράγιο φαινόταν να έχει το μυαλό της στην... Αθήνα και οι γηπεδούχοι πέτυχαν και τρίτο γκολ με τον Βιρχίλι στο 65ο λεπτό.
Η ομάδα της Μαδρίτης αγωνίστηκε με επτά αλλαγές στην ενδεκάδα, στο πλαίσιο του αναμενόμενου rotation του προπονητή της. Εκτός βασικού σχήματος ήταν και ο Μπατάλια, με τον Αργεντινό γκολκίπερ να παραμένει αμφίβολος για το παιχνίδι στην Allwyn Arena.
Η αντίπαλος της Ένωσης είναι στην 13η θέση με 35 βαθμούς, ενώ η Μαγιόρκα ξέφυγε από τη ζώνη του υποβιβασμού και ανέβηκε στην 15η θέση με 34 βαθμούς.
Οσασούνα - Μπέτις 1-1
Στο ματς που άνοιξε την... αυλαία της σημερινής αγωνιστικής δράσης στην Ισπανία, Οσασούνα και Μπέτις αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στην Παμπλόνα. Ο Εζαλζουλί άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό για τους φιλοξενούμενους, ενώ για τους γηπεδούχους ισοφάρισε ο Μπούντιμιρ στο 40' από την άσπρη βούλα.
Η ομάδα της Ανδαλουσίας παρέμεινε 5η με 46 βαθμούς, ενώ οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 9η θέση με 39.
