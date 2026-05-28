Συγκλονιστηκά ήταν όσα είπε ο Ινίγο Πέρεθ μετά το φινάλε του χαμένου τελικού της Ράγιο Βαγιεκάνο κόντρα στης Κρίσταλ Πάλας (1-0), τονίζοντας πόσο δύσκολο ήταν να βλέπει τους οπαδούς να κλαίνε.

Σε έναν τελικό που άργησε πολύ να βρει ρυθμό η Κρίσταλ Πάλας επιβλήθηκε της Ράγιο Βαγιεκάνο (1-0) και σήκωσε στον ουρανό της Λειψίας το τρόπαιο του Conference League. Αμφότερες οι δύο ομάδες έφτασαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε ευρωπαϊκό τελικό με τους Αετούς χάρη στο τέρμα του Ματετά να γράφουν ιστορία. Ο τεχνικός των Ισπανών μίλησε μετά το ματς τονίζοντας πόσο δύσκολο ήταν για εκείνον να βλέπει τους οπαδούς της ομάδας του να κλαίνε!

Αναλυτικότερα ο Ινίγο Πέρεθ, ο οποίος θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα μίλησε σε Ισπανούς δημοσιογράφους για όσα έζησε στον τελικό. Ο 38χρονος τεχνικός που αναμένεται να αναλάβει τη Βιγιαρεάλ αποθέωσε τους παίκτες του που κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τον τελικό, ενώ ακόμη στάθηκε και στους οπαδούς της ομάδας που ταξίδεψαν για να δώσουν ώθηση στη Ράγιο Βαγιεκάνο!

Ο ισπανός κοουτς μάλιστα ήταν συγκομισμένος μετά το φινάλε της αναμέτρησης όταν και αντίκρισε τους φίλους της ομάδας να κλαίνε, μια εικόνα που θα τον στοιχειώνει για καιρό: «Είναι δύσκολες στιγμές για όλους και πρέπει να τις διαχειριστείς όσο καλύτερα μπορείς. Όταν χάνεις και μάλιστα τόσο οριακά… Το να βλέπεις ανθρώπους να κλαίνε και να προσπαθούν να στηρίξουν ο ένας τον άλλον είναι αυτό που σε διαλύει μέσα σου».

Όσον αφορά την Κρίσταλ Πάλας ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ήταν τακτικά ανώτεροι. Δεν καταφέραμε να πλησιάσουμε στη νίκη και πιστεύω πως πρέπει να τους δώσουμε συγχαρητήρια.Το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά κλειστό. Καμία από τις δύο ομάδες δεν ήθελε να κάνει λάθος. Το γκολ προήλθε από μία μεμονωμένη φάση και μας επηρέασε. Στη συνέχεια όμως αντιδράσαμε και αφήσαμε πίσω αυτό το συναίσθημα ότι δεν ήμασταν ο εαυτός μας»

Κλήθηκε ακόμα να απαντήσει για τον αν θα είναι το τελευταίο ματς στον πάγκο της Ράγιο: «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσω γι’ αυτό. Το γήπεδο είναι γεμάτο οπαδούς της Ράγιο και αισθάνομαι πολύ άβολα. Νιώθω άβολα να μιλάω για τον εαυτό μου σε μια τόσο λεπτή στιγμή. Το πρώτο σοκ πονάει και σε αφήνει εντελώς άδειο… Ξέροντας πόσο αφοσιωμένοι ήταν και πόσα έδωσαν για εμάς. Είναι δύσκολο να το αποδεχτούμε. Ελπίζω να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο αυτό που έχουμε χτίσει. Πριν από έναν χρόνο πανηγυρίζαμε την είσοδό μας στο Conference League. Ελπίζω οι παίκτες να συνεχίσουν έτσι».