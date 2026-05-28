Τι είδαμε στα 62' συμμετοχής του Ουνάι Λόπεθ, που είναι μια ανάσα από τον Ολυμπιακό

Ο τελικός του Conference League απέκτησε ελληνικό ενδιαφέρον καθώς όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγιεκάνο καθώς αποτελεί μεταγραφικό στόχο του Ολυμπιακού.

Η αγωνιστική σεζόν ολοκληρώθηκε για τη Ράγιο Βαγιεκάνο μετά την ήττα στον τελικό του Conference League από την Κρίσταλ Πάλας (0-1), με το συγκεκριμένο παιχνίδι να είναι το τελευταίο του Ουνάι Λόπεθ με τον ισπανικό σύλλογο.

Ο 30χρονος χαφ μένει ελεύθερος και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον Ολυμπιακό να έχει μπει δυναμικά στο κόλπο της απόκτησής του, όπως σας είχε αποκαλύψει πρώτο το Gazzetta.

Συγκεκριμένα, για να υπάρξουν εξελίξεις, έπρεπε πρώτα να ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις της Ράγιο, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να κάνουν ραντεβού αμέσως μετά με την πλευρά του παίκτη προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή τομή» για την απόκτησή του.

Το Gazzetta παρακολούθησε τις κινήσεις του Ισπανού μέσου στα 62 λεπτά που αγωνίστηκε στον μεγάλο τελικό στην Λειψία και σας αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά που ξεχώρισε, προσθέτοντας και τους αριθμούς του που έχετε ήδη διαβάσει.

*Είναι ένα χαφ που τα κάνει όλα στη μεσαία γραμμή. Μπορεί να κόψει, μπορεί να φτιάξει, μπορεί να καλύψει και μπορεί να δημιουργήσει. Ωστόσο στον τελικό είχε περισσότερο τον ρόλο του «8» καθώς έπαιρνε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, κουβαλούσε μπάλα και προσπαθούσε να χτίσει επιθέσεις.

* Είναι ο τύπος ποδοσφαιριστή που δεν θα κοιτάξει την εύκολη πάσα προς τα πίσω αλλά θα γυρίσει το κορμί και θα δει τις επιλογές που έχει προς το επιθετικό μισό. Από τις κινήσεις του φαινόταν ότι κοιτούσε τη μεγάλη μπαλιά (δεν ήταν το δυνατό του σημείο στο ματς με 1/7) αλλά δεν «πουλούσε» την μπάλα. Αντιθέτως, σε περίπτωση που δεν έβρισκε την κάθετη, έδινε πίσω στους αμυντικούς, εξ ού και το 70% επιτυχίας στις πάσες συνολικά (19/27).

* Δεν είναι 10άρι, ούτε «ψευτοενιάρι». Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βγει μπροστά για να δημιουργήσει υπεραριθμία στο επιθετικό τρίτο. Ουκ ολίγες φορές, σε οργανωμένες επιθέσεις της Ράγιο, ο Λόπεθ βρέθηκε ή στα όρια της περιοχής (είχε και ένα σουτ από εκείνο το σημείο στο 39' που πήγε άουτ) ή έφτανε στο σημείο να πατήσει ακόμα και στην αντίπαλη περιοχή.

* Ο αρχηγός της Ράγιο, Βαλεντίν, διατηρούσε περισσότερο τη θέση του «6» αλλά ο Λόπεθ κινούταν σε όλους τους χώρους και δεν έχανε τη θέση του. Το κέντρο των Ισπανών βρέθηκε λίγες φορές εκτεθειμένο, με τον 30χρονο χαφ να κινείται παντού στη μεσαία γραμμή ενώ δεν έλλειψαν οι φορές που κινήθηκε και ως... μπακ προκειμένου να πάρει μπάλα και να ξεκινήσει τη δημιουργία. Το κοντέρ σταμάτησε στα 8,3 χιλιόμετρα.

* Ηρεμία στο παιχνίδι και απαραίτητος στο πρέσινγκ της ομάδας. Όποτε έπαιρνε ο ίδιος την μπάλα κοντά στην περιοχή του, ήταν ο άνθρωπος που «έσβηνε» την πίεση και άνοιγε την μπάλα με ψυχραιμία. Από την άλλη, παρότι η Ράγιο πίεσε ελάχιστες φορές στο παιχνίδι, ο Λόπεθ ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που έδινε σημαντικές βοήθειες σε αυτό το κομμάτι.

* Η κίτρινη κάρτα στο 48ο λεπτό δεν ήταν και η καλύτερη συνθήκη για τον ίδιο, για αυτό και έγινε αλλαγή στο 62' υπό τον φόβο αποβολής ενώ αυτή ήταν η 10η του φέτος σε 43 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

* Ευθύνη στο γκολ της Κρίσταλ Πάλας καθώς είχε ανέβει αρκετά στο γήπεδο, αφήνοντας μεγάλο κενό στη μεσαία γραμμή με αποτέλεσμα να γίνει σουτ από την πλευρά των Άγγλων χωρίς πίεση και στην επαναφορά ο Ματετά να κάνει το 1-0. Όμως ήταν ο άνθρωπος που... έσωσε το 2ο γκολ στο 56' όταν μετά από τριπλό δοκάρι (!), διώχνει την μπάλα πάνω στη γραμμή και προτού την σπρώξει παίκτης της Πάλας στα δίχτυα.

Τι δείχνουν οι αριθμοί του τη φετινή σεζόν

Τα παραπάνω είναι στοιχεία και συμπεράσματα που βγήκαν από το πιο κρίσιμο παιχνίδι της Ράγιο Βαγιεκάνο τη φετινή σεζόν. Ο Ουνάι Λόπεθ δεν ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου όμως έδειξε χαρακτηριστικά που... δικαιολογούν το έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού.

Από εκεί και πέρα, αν κάποιος κοιτάξει τη... μεγάλη εικόνα, θα αντιληφθεί ακόμα καλύτερα τις δουλειές που προσφέρει ο 30χρονος χαφ στον αγωνιστικό χώρο.

Στο κομμάτι της δημιουργίας, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που μ.ο. σε 42 παιχνίδια (χωρίς αυτό του τελικού) είχε 56 πάσες ανά ματς με ποσοστό ευστοχίας στο 88% (!). Από την άλλη, στον ίδιο αριθμό αγώνων είχε 7 μεγάλες μπαλιές ανά ματς αλλά με χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας (55%), απόδειξη ότι ψάχνει τη συγκεκριμένη ενέργεια αλλά δεν έχει ανάλογη επιτυχία.

Από αυτές τις μεταβιβάσεις, οι περίπου 9 ανά παιχνίδια είναι στο επιθετικό τρίτο και με μεγάλη συχνότητα στο να βρίσκει συμπαίκτη του καθώς φτάνει το 73% επιτυχίας (!). Στο επιθετικό σκέλος βοηθάει σε μεγάλο βαθμό στο πρέσινγκ, παρότι η Ράγιο δεν είναι τέτοιου είδους ομάδα.

Συγκεκριμένα έχει ανακτήσει την μπάλα συνολικά 233 φορές μέσα στη σεζόν με τις μισές από αυτές (50,6%) να είναι στο επιθετικό μισό ενώ παρότι είναι χαφ, έχει συνολικά 38 σουτ, 28 σέντρες και 20 ντρίμπλες (με ποσοστό επιτυχίας 65%). Να θυμίσουμε κιόλας ότι ο Λόπεθ μετράει δύο γκολ (το ένα με την ΑΕΚ) και τέσσερις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Τώρα στο αμυντικό σκέλος, τα νούμερα είναι λίγο πιο χαμηλά. Δηλαδή παρότι είχε 177 μονομαχίες, βγήκε νικητής στις μισές σχεδόν (49%) ενώ στα ίδια ποσοστά κινείται και η επιτυχία στα τάκλιν (55% από τα συνολικά 27 που έκανε).

Φυσικά υπάρχουν και κάποια «αστεράκια» στις παραπάνω επιδόσεις όπως το στυλ παιχνιδιού που έπαιζε η Ράγιο, που ήταν κυρίως αμυντικό με έμφαση στις αντεπιθέσεις και τις στατικές φάσεις. Παράλληλα ο Λόπεθ είχε δίπλα του ένα χαφ που δεν έχει, για παράδειγμα, τα τρεξίματα του Έσε, τα οποία θα δώσουν περισσότερο χώρο και ελευθερία στον 30χρονο μέσο.

Μένει να δούμε αν η απόκτηση του 30χρονου χαφ πάρει όντως «σάρκα και οστά» και φορέσει τα χρώματα του Ολυμπιακού ώστε να φανεί και η αξιοποίηση του από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.