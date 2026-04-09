Καταστροφική βραδιά για την ΑΕΚ στο Βαγέκας, καθώς τα πολλά λάθη και οι χαμένες ευκαιρίες... υπέγραψαν την βαριά ήττα (3-0) από τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Η Ενωση πλέον ψάχνει ένα... θαύμα στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου δεν θα αγωνιστεί ο τιμωρημένος Γιόβιτς. ΜΑΔΡΙΤΗ, αποστολή: ΔΗΜ. ΒΕΡΓΟΣ

Όλα στραβά και ανάποδα για την ΑΕΚ, η οποία γνώρισε την ήττα με 3-0 στο Βαγέκας από τη Ράγιο και πλέον έχει να ανέβει ένα... βουνό για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά ενόψει της ρεβάνς την επόμενη Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση έχασε τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος και φτηνά λάθη μεσοαμυντικά της κόστισαν δύο γκολ στο 2' με τον Ακομάς και στο 45'+2' από τον Λόπεθ. Η Ένωση μπήκε αποφασιστικά στο δεύτερο μέρος για να μειώσει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι, αλλά ένα πέναλτι του Παλαθόν στο 74' έκανε το 3-0. Δοκάρι με τον Βάργκα είχε η Ένωση στις μεγάλες στιγμές του πρώτου μέρους, αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού ο Μάνταλος. Δέχθηκε κάρτα ο Γιόβιτς που χάνει τη ρεβάνς.

Ράγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Για την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε τον Μάνταλο στον άξονα της μεσαίας γραμμής πλάι στον Πινέδα καθώς ο Μαρίν προτιμήθηκε να μην ξεκινήσει λόγω ενός χτυπήματος. Κάποιο άλλο απρόοπτο δεν υπήρχε, με τον Στρακόσα στην εστία, τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα στην άμυνα, τους Περέιρα και Κοϊτά στις δύο πλευρές και το δίδυμο του Γιόβιτς με τον Βάργκα στην επίθεση. Στη Ράγιο Βαγεκάνο ο Ινίγο Πέρεθ επέλεξε τον Μπατάγια στην εστία, τους Τσαβαρία, Λουίζ Φελίπε, Λεζέν και Ράτσιου στην άμυνα, τους Παλαθόν, Σις και Λόπεθ στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τους Ακομάς και Γκαρθία στα άκρα και τον Ντε Φρούτος στην κορυφή.

Κακό ξεκίνημα για την ΑΕΚ, εκείνη τα έχανε, η Ράγιο τα έβαζε και 2-0...

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για την ΑΕΚ καθώς μόλις στο 2' η Ράγιο πήρε κεφάλι στο σκορ. Η ισπανική ομάδα βγήκε από αριστερά στην αντεπίθεση με τον Γκαρθία, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας, έκανε το γύρισμα στην περιοχή και ο Ακομάς πλάσαρε για το 1-0. Η Ένωση προσπάθησε να απαντήσει πέντε λεπτά αργότερα, με κλέψιμο του Περέιρα, αλλά ο Γιόβιτς που μπήκε στην περιοχή πάνω στο πλασέ είδε τον Λεζέν να βάζει την προβολή και να παραχωρεί κόρνερ.

Οι κιτρινόμαυροι προσπαθούσαν να βρουν τα πατήματά τους και στο 20' είδαν τη Ράγιο να χτυπάει από στατική φάση, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Παλαθόν, ο Ρέλβας απομάκρυνε και έπειτα από γύρισμα ο Λεζέν με τακουνάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μπαστιάν κλήθηκε στο VAR και τελικώς δεν μέτρησε το τέρμα καθώς εκτεθειμένος παίκτης της Ράγιο επηρέαζε τη φάση με το 1-0 να παραμένει.

Η ΑΕΚ ενεργοποίησε το... όπλο των στατικών φάσεων και στο 29' είχε τρομερή ευκαιρία για να ισοφαρίσει αλλά στάθηκε άτυχη. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου, ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά, ο Μπατάγια απέκρουσε με τη βοήθεια του δοκαριού και στην επαναφορά ο Κοϊτά είδε το κοντινό σουτ του να κοντράρει στα σώματα!

Η Ένωση θα έπρεπε να είχε βρει το γκολ της ισοφάρισης πριν το ημίχρονο καθώς στο 35' οι κιτρινόμαυροι σπατάλησαν νέα φοβερή ευκαιρία! Μετά από λάθος του Λουίζ Φελίπε με τον Τσαβαρία, ο Κοϊτά έφυγε απέναντι από τον Μπατάγια, προσπάθησε να τον περάσει και γλίστρησε πέφτοντας πάνω του! Ένα λάθος των παικτών της ΑΕΚ στο δικό τους μισό πήγε να δώσει ξανά δώρο στη Ράγιο, αλλά το δυνατό σουτ του Γκαρθία στο 40' έφυγε δίπλα από το κάθετο.

Η τύχη γύρισε όμως για ακόμα μια φορά την πλάτη στην ΑΕΚ, η οποία στο 43' απώλεσε νέα μεγάλη στιγμή με τον Γιόβιτς να βγάζει φοβερή μπαλιά για τον Πήλιο, εκείνος βρήκε τον Κοϊτά μέσα στην περιοχή αλλά στο πλασέ του Μαυριτανού η μπάλα βρήκε στον Τσαβαρία που έσωσε τη Ράγιο με την μπάλα να έχει τροχιά προς την εστία!

Και από τη στιγμή που η ΑΕΚ δεν βρήκε σε τόσες καλές στιγμές το γκολ της ισοφάρισης, το πρώτο μέρος τελείωσε με τον χειρότερο τρόπο. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ακομάς με μια ωραία ενέργεια από τη δεξιά πλευρά συνέκλινε, σούταρε, ο Στρακόσα απέκρουσε και ο Λόπεθ πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Όλα στραβά και ανάποδα για την ΑΕΚ που έφυγε με ήττα 3-0 από τη Μαδρίτη

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Νίκολιτς πέρασε τον Μαρίν αντί του Μάνταλου, που φάνηκε να έχει και ένα προβληματάκι στον οπίσθιο μηριαίο, με την ΑΕΚ να μπαίνει με αποφασιστικότητα πιέζοντας στα πρώτα λεπτά. Οι κιτρινόμαυροι ήταν συνεχώς στο μισό της Ράγιο ψάχνοντας τρόπο να μειώσει στο σκορ, με τον Κοϊτά να πιάνει ένα καλό σουτ στο 54' που βρήκε κάπου και πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο, με τη Ράγιο από την πλευρά της δύο λεπτά αργότερα να απειλεί με πλασέ του Αλεμάο που είχε περάσει μόλις ως αλλαγή, το οποίο έφυγε δίπλα από το κάθετο.

Η ΑΕΚ δεν το έβαζε κάτω και συνέχιζε να το ψάχνει για να μπει στο παιχνίδι, με τον Μαρίν στο 59' να εκτελεί ένα φάουλ από εξαιρετική θέση και την μπάλα να περνάει μόλις άουτ. Η Ράγιο κατάφερε να ανακόψει τη φόρα της Ένωσης, η οποία ωστόσο με πείσμα εξακολουθούσε να φτάνει στα όρια της περιοχής της ισπανικής ομάδας χωρίς όμως να μπορεί να βρει χώρους. Και από το πουθενά η Ράγιο κέρδισε πέναλτι όταν σε ένα σουτ του Εσπίνο, η μπάλα βρήκε πάνω στον Ρέλβας με τον Μπαστιάν να καλείται στο VAR και να υποδεικνύει την άσπρη βούλα για χέρι του Πορτογάλου στόπερ. Ο Παλαθόν ανέλαβε την εκτέλεση και έγραψε στο 74' το 3-0 βάζοντας πλέον ένα βουνό στην ΑΕΚ, η οποία έβλεπε να της πηγαίνουν τα πάντα στραβά και ανάποδα.

Ο Νίκολιτς είχε περάσει εν τω μεταξύ στο ματς τους Γκατσίνοβιτς και Ζίνι αντί των Περέιρα και Βάργκα καθώς έπρεπε τουλάχιστον να βρει ένα τέρμα ενόψει της ρεβάνς και ο Ζίνι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων έπιασε το σουτ για να αποκρούσει σωτήρια ο Μπατάγια, ενώ στην εξέλιξη της φάσης στο κόρνερ ο Αγκολέζος φορ με κεφαλιά είδε την μπάλα να περνάει δίπλα από το κάθετο. Η ΑΕΚ δεν βρήκε το γκολ και γυρίζει στην Αθήνα με αυτό το βαρύ και άδικο 3-0 που κάνει πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον για την πρόκριση.

MVP: Ο Ακομάς έκανε ζημιά στην άμυνα της ΑΕΚ στο πρώτο μέρος, σκοράροντας και το πρώτο γκολ στο 2'

Στο ύψος τους: Ο Περέιρα ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε για την ΑΕΚ στο πρώτο μέρος κατά το οποίο η ΑΕΚ δεν βρήκε τουλάχιστον ένα γκολ που άξιζε.

Αδύναμος κρίκος: Φτηνά λάθη στην ανασταλτική λειτουργία κόστισαν στην ΑΕΚ τα δύο γκολ της Ράγιο στο πρώτο μέρος. Και σε αυτό το επίπεδο τιμωρούνται.

Η γκάφα: Την έκανε ο Κοϊτά, ο οποίος βγήκε απέναντι από τον Μπατάγια, είχε τη δυνατότητα να ισοφαρίσει, αλλά αντί να πλασάρει προσπάθησε να περάσει τον γκολκίπερ της Ράγιο, γλίστρησε και έπεσε πάνω του.

Το στραγάλι: Ο Γάλλος ρέφερι Μπενουά Μπαστιάν κλήθηκε στο VAR και σωστά ακύρωσε το γκολ του Λεζέν καθώς παίκτης της Ράγιο επηρέαζε τη φάση, ενώ στο δεύτερο μέρος κλήθηκε στο VAR ξανά και καταλόγισε πέναλτι στη Ράγιο για χέρι του Ρέλβας στη φάση του 3-0.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ υπέπεσε σε φτηνά λάθη μεσοαμυντικά στο πρώτο μέρος και πέταξε τέσσερις σπουδαίες ευκαιρίες για να ισοφαρίσει, δεχόμενη δύο γκολ στα χειρότερα σημεία, στην αρχή και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ενώ είχε πρόβλημα στο να αντιμετωπίσει τον ρυθμό της Ράγιο σε ορισμένες στιγμές. Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ μπήκε με ένταση και αποφασιστικότητα, αλλά δεν μπόρεσε να δημιουργήσει μεγάλες στιγμές πέρα από αυτές στο φινάλε με τον Ζίνι και αυτό το 3-0 της βάζει πλέον έναν... Γολγοθά για να καταφέρει να το ανατρέψει στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας την επόμενη εβδομάδα.

Ράγιο Βαγεκάνο (Ινίγο Πέρεθ): Μπατάγια, Τσαβαρία, Λουίζ Φελίπε, Λεζέν, Ράτσιου, Παλαθόν (80' Καμέγιο), Σις, Λόπεθ (55' Αλεμάο), Ακομάς (55' Ντίαθ), Γκαρθία (66' Εσπίνο), Ντε Φρούτος (80' Βαλεντίν)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μάνταλος (46' Μαρίν), Πινέδα, Περέιρα (71' Γκατσίνοβιτς), Κοϊτά (87' Κουτέσα), Γιόβιτς, Βάργκα (71' Ζίνι)