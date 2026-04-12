Βαγιεκάνο: Με επτά αλλαγές και χωρίς Μπατάλια η ενδεκάδα κόντρα στη Μαγιόρκα
Επιστροφή στα εγχώρια για τη Ράγιο Βαγιεκάνο, η οποία μετά το νικηφόρο πρώτο αποτέλεσμα κόντρα στην ΑΕΚ για τους «8» του Conference League φιλοξενείται από τη Μαγιόρκα στις Βαλεαρίδες Νήσους.
Ο Ινίγο Πέρεθ προχώρησε σε επτά αλλαγές συγκριτικά με την ενδεκάδα που κατέβασε προ ημερών απέναντι στην Ένωση κι έδωσε ψήφο στο rotation ενόψει της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια την προσεχή Πέμπτη (16/4).
Στον πάγκο παρέμεινε και ο βασικός γκολκίπερ των Μαδριλένων, Αουγκούστο Μπατάλια, ο οποίος τραυματίστηκε στο πρώτο ματς του «Βαγιέκας» σε μια σύγκρουση με τον Κοϊτά και θεωρείται αμφίβολος για τη ρεβάνς της Αθήνας. Αντίθετα οι μοναδικοί που παρέμειναν στην ενδεκάδα κι απέναντι στη Μαγιόρκα είναι οι Ράτιου, Λεζέν, Γκαρθία και ο Ιλίας Άκομαχ.
Η ενδεκάδα της Βαγιεκάνο: Καρδένας, Ράτιου, Λεζέν, Μεντί, Εσπίνο, Ντίαθ, Γκουμπάου, Βαλεντίν, Γκαρθία, Άκομαχ, Ντέκα.
⚡️ Once del Rayo Vallecano elegido por Íñigo Pérez para enfrentarse al @RCD_Mallorca.
— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) April 12, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.