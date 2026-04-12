Σωρεία αλλαγών από τον Ινίγο Πέρεθ στην ενδεκάδα της Ράγιο Βαγιεκάνο κόντρα στη Μαγιόρκα, με τον βασικό γκολκίπερ, Μπατάλια, να μένει μεταξύ άλλων στον πάγκο.

Επιστροφή στα εγχώρια για τη Ράγιο Βαγιεκάνο, η οποία μετά το νικηφόρο πρώτο αποτέλεσμα κόντρα στην ΑΕΚ για τους «8» του Conference League φιλοξενείται από τη Μαγιόρκα στις Βαλεαρίδες Νήσους.

Ο Ινίγο Πέρεθ προχώρησε σε επτά αλλαγές συγκριτικά με την ενδεκάδα που κατέβασε προ ημερών απέναντι στην Ένωση κι έδωσε ψήφο στο rotation ενόψει της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια την προσεχή Πέμπτη (16/4).

Στον πάγκο παρέμεινε και ο βασικός γκολκίπερ των Μαδριλένων, Αουγκούστο Μπατάλια, ο οποίος τραυματίστηκε στο πρώτο ματς του «Βαγιέκας» σε μια σύγκρουση με τον Κοϊτά και θεωρείται αμφίβολος για τη ρεβάνς της Αθήνας. Αντίθετα οι μοναδικοί που παρέμειναν στην ενδεκάδα κι απέναντι στη Μαγιόρκα είναι οι Ράτιου, Λεζέν, Γκαρθία και ο Ιλίας Άκομαχ.

Η ενδεκάδα της Βαγιεκάνο: Καρδένας, Ράτιου, Λεζέν, Μεντί, Εσπίνο, Ντίαθ, Γκουμπάου, Βαλεντίν, Γκαρθία, Άκομαχ, Ντέκα.