Στο φως ήρθαν εικόνες από τον αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Ράγιο, όπου οι Λαμίν Γιαμάλ και Φερμίν Λόπεθ εκνευρίστηκαν με την απόφαση του Φλικ να τους αντικαταστήσει.

Μόνη πρώτη στο +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά όχι και τόσο... ήρεμη πηγαίνει στη διακοπή των Εθνικών ομάδων η Μπαρτσελόνα, μετά το εντός έδρας 1-0 επί της προσεχούς αντιπάλου της ΑΕΚ στο Conference, Ράγιο Βαγιεκάνο το μεσημέρι της Κυριακής (22/3).

Οι Καταλανοί έστω και με δυσκολία έκαμψαν την αντίσταση των Μαδριλένων χάρη σε γκολ-κεφαλιά του Αραούχο και παρέμειναν στην κορυφή της La Liga, όμως φαίνεται πως υπάρχουν κάποια... θεματάκια.

Αυτό διότι τις τελευταίες ώρες έχουν γίνει viral τα στιγμιότυπα με τους Λαμίν Γιαμάλ και Φερμίν Λόπεθ να είναι έξαλλοι που έγιναν αλλαγή από τον Χάνσι Φλικ. Ξεκινώντας από τον δεύτερο (σσ Φερμίν), έδωσε την θέση του στον Ντάνι Όλμο στο 61' και αμέσως ο τηλεοπτικός φακός τον έπιασε να κλωτσά κάτι στον πάγκο της Μπάρτσα, εμφανώς εκνευρισμένος.

Όσον αφορά τον Γιαμάλ, ο 18χρονος παρότι βγήκε από το ματς στο 83ο λεπτό, ήταν εξίσου νευριασμένος με την απόφαση του προπονητή του, με την κάμερα να τον δείχνει να αποφεύγει να κοιτάξει τον Φλικ και να μουρμουράει «Πάντα το ίδιο. Αυτό είναι τρελό. Είναι τρελό» προς τον Αρνάου Μπλάνκο, έναν από τους βοηθούς του Γερμανού τεχνικού, ο οποίος προσπάθησε να τον ηρεμήσει. Ωστόσο, ο Λαμίν συνέχισε λέγοντας «Μόνο εγώ, πάντα εγώ!».

Τελικά, αυτός που κατάφερε να τον ησυχάσει ήταν ο Βόιτσεχ Σέζνι, μετά το φινάλε της αναμέτρησης.