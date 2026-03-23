Η Μπαρτσελόνα έχει στην άκρη του μυαλού της την ενίσχυση ενόψει της νέας σεζόν και ένας από τους ποδοσφαιριστές που τσεκάρει αγωνίζεται μαζί με τον Παυλίδη στην Μπενφίκα.

Οι συνεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις δεν σταματούν την Μπαρτσελόνα από τον σχεδιασμό ενόψει της νέας (2026-2027) αγωνιστικής περιόδου, καθώς ήδη η διοίκηση Λαπόρτα θέλει να προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί στον Χάνσι Φλικ και τους συνεργάτες του.

Η Μπάρτσα αυτή τη στιγμή πρωπορεύεται στη La Liga, στο +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης και περιμένει τις μάχες με την Ατλέτικο, για τα προημιτελικά του Champions League, που φυσικά η κατάκτησή του αποτελεί στόχο. Στο μυαλό όμως είναι και οι μεταγραφικές κινήσεις.

Όσον αφορά τα της επίθεσης, πέρα από το ζήτημα του σέντερ φορ, που θα απασχολήσει αρκετά, κουβέντα γίνεται και για την θέση του αριστερού εξτρέμ. Ο Μάρκους Ράσφορντ ναι μεν ήδη τα έχει βρει με τους Καταλανούς προκειμένου να παραμείνει, ωστόσο τα 30 εκατ. ευρώ που έχει θέσει ως ρήτρα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τη δεδομένη ώρα αποτελούν «αγκάθι».

Έτσι, οι «μπλαουγκράνα» εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και ενός συμπαίκτη του Βαγγέλη Παυλίδη στην Μπενφίκα. Ο λόγος για τον Αντρέας Σέλντερουπ, τον 21χρονο winger των «Αετών» που ξεχωρίζει αυτή τη σεζόν με την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Νορβηγός εξτρέμ τα πάει περίφημα, έχοντας 7 γκολ και 4 ασίστ σε 36 συμμετοχές με τους «Αετούς», με δυο εξ' αυτών μάλιστα να είναι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο φετινό 4-2 της League Phase (σσ του Champions League). Η αξία του εκτιμάται στα 20 εκατ. ευρώ, όμως στην Μπαρτσελόνα γνωρίζουν καλά πως θα πρέπει να δώσουν παραπάνω χρήματα στην πορτογαλική ομάδα, με τον ίδιο τον παίκτη να έχει δηλώσει πως «Θα ήταν φανταστικό» να φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Φλικ.