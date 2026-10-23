Ο προπονητής της Γερμανίας, Γιούργκεν Κλοπ, αποκάλυψε τη προτίμηση που είχε στη Μπαρτσελόνα, σημειώνοντας ότι μισούσε τον Πέπε, επειδή «παίδευε» την άμυνα των Καταλανών.

Με αφορμή το πρώτο Clasico της σεζόν ανάμεσα στα δύο διαχρονικά φαβορί της Ισπανίας, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, την Κυριακή (25/10), ο Γιούργκεν Κλοπ, αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους έχει υπάρξει οπαδός των «Μπλαουγκράνα» παλαιότερα.

Αρχικά εξέφρασε την χαρά του για την επικείμενη αναμέτρηση, λέγοντας πως είναι ένας αγώνας που πάντα του άρεσε να βλέπει και δεν συνηθίζει να χάνει αυτό το ντέρμπι: «Είναι ένα παιχνίδι που μου αρέσει να παρακολουθώ». Και στην συνέχεια μίλησε για την εμφανή προτίμηση του στους «Καταλανούς».

Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ και νυν της Εθνικής Γερμανίας δήλωσε πως ο λόγος που παλαιότερα υποστήριζε την Μπαρτσελόνα ήταν επειδή «μισούσε» τον Πορτογάλο αμυντικό, Πέπε, και όσους ακόμα δημιουργούσαν θέμα στην αμυντική γραμμή της ομάδας με το πέρασμα τους.

«Στο παρελθόν, ήμουν περισσότερο οπαδός της Μπαρτσελόνα επειδή μισούσα όταν ο Πέπε και οι άλλοι αμυντικοί ταλαιπωρούσαν τα πάντα στο πέρασμά τους τότε. Αυτός ήταν ο μόνος λόγος που υποστήριζα περισσότερο την Μπαρτσελόνα», ανέφερε συγκεκριμένα.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, συνεχίζει να την υποστηρίζει μέχρι σήμερα λόγω της αποδοτικότητας της: «Σήμερα υποστηρίζω όποια είναι η καλύτερη ομάδα. Και όπως έχουν τα πράγματα, αυτή η ομάδα είναι πιθανώς η Μπαρτσελόνα», είπε χαρακτηριστικά.