Η Ράγιο Βαγιεκάνο άγχωσε την Μπαρτσελόνα, όμως οι Καταλανοί επικράτησαν 1-0 εντός έδρας της αντιπάλου της ΑΕΚ και αύξησαν τη διαφορά τους από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Έστω και με δυσκολία, η Μπαρτσελόνα άφησε στο -7 τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Ράγιο Βαγιεκάνο με MVP τον Ζοάν Γκαρθία και ξέφυγε από τη Βασίλισσα, που σε λίγες ώρες υποδέχεται την Ατλέτικο. Η αντίπαλος της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League έχασε μεγάλες ευκαιρίες στο Καμπ Νου, ωστόσο δεν κατάφερε να σοκάρει τους Μπλαουγκράνα, που κρατούν τους τρεις βαθμούς.



Οι φιλοξενούμενοι λίγο έλειψε να αιφνιδιάσουν τους Καταλανούς, με τον Γκαρθία να σταματά εξ επαφής τον Μαρτίν πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό αγώνα. Οι Μπλαουγκράνα απάντησαν στο 13’, όταν ο Ραφίνια βγήκε τετ α τετ και αστόχησε, ενώ ο ίδιος παίκτης απείλησε με κεφαλιά δέκα λεπτά αργότερα, με τον Μπατάλια να αποκρούει εντυπωσιακά.



Εντέλει, στην αμέσως επόμενη φάση ήρθε το 1-0 για τους γηπεδούχους, με τον Αραούχο να σκοράρει με κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ του Κανσέλο. Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Ραφίνια έχασε μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία, με τον τερματοφύλακα της Ράγιο να αποκρούει το σουτ του και την μπάλα να χτυπά εν συνεχεία στο οριζόντιο δοκάρι.



Μετά την ανάπαυλα, οι παίκτες του Χάνσι Φλικ έψαξαν το γκολ που θα τους επέτρεπε να σφραγίσουν τη νίκη, με τον Γιαμάλ να έχει άστοχο πλασέ στο 57’. Ακολούθησαν δύο καλές στιγμές για τη Ράγιο, με τον Γκαρθία να λέει όχι σε Άλβαρο (61’) και Λόπεθ (62’), κρατώντας το 1-0, ενώ στο 68’ το διαγώνιο σουτ του Όλμο πέρασε εκτός εστίας.