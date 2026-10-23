Μπαρτσελόνα: Η αναφορά του Μέσι που συγκίνησε (vid)
Σε ισπανικό έδαφος βρέθηκε ξανά ο Λιονέλ Μέσι την Πέμπτη (22/10), προκειμένου να λάβει ένα ξεχωριστό βραβείο, αυτό της Πριγκίπισσας των Αστουριών 2026 για τον Αθλητισμό, στην πόλη Οβιέδο.
Πρόκειται ουσιαστικά για μια από τις σπουδαιότερες βραβεύσεις από πλευράς Ισπανών, καθώς αναγνωρίζει την προσφορά ενός ανθρώπου στον αθλητισμό, βάσει της καριέρας του, του χαρακτήρα και των αξιών και της κοινωνικής προσφοράς του, με σπουδαίες προσωπικότητες όπως η Σερένα Γουίλιαμς, ο Ραφαέλ Ναδάλ και ο Μίχαελ Σουμάχερ να έχουν επίσης δεχθεί αυτή την τιμή.
Χιλιάδες κόσμου βρέθηκε στην περιοχή (σσ Οβιέδο) προκειμένου να δει από κοντά τον Pulga, ο οποίος δεν αρνήθηκε να κάνει και δηλώσεις στο EFE Deportes, εκεί όπου φυσικά ρωτήθηκε για την Μπαρτσελόνα. Ο 39χρονος μάγος ανέφερε πως ήταν πραγματική ευχαρίστηση όσο αγωνιζόταν εκεί, κέρδισε τα πάντα μαζί με τους συμπαίκτες του, ενώ τόνισε ότι τόσο ο σύλλογος όσο και η πόλη έχουν τεράστια σημασία στη ζωή εκείνου και τις οικογένειάς του, που δεν μπορεί να το περιγράψει με λίγες λέξεις.
«Είναι δύσκολο να συνοψίσω με λίγα λόγια τι σημαίνει για εμένα η Μπαρτσελόνα, καθώς αποτελεί κομμάτι της ζωής μου και είναι η ομάδα της ζωής μου. Έζησα πολλά όμορφα πράγματα τόσο στον σύλλογο όσο και στην πόλη, ενώ εκεί γεννήθηκαν και τα τρία παιδιά μου· γι' αυτό, όπως είναι φυσικό, τρέφω μια πολύ, πολύ ξεχωριστή αγάπη για την πόλη και για τον σύλλογο.
Είχαμε την τύχη να τα κερδίσουμε όλα, αλλά και λόγω του τρόπου με τον οποίο το πετύχαμε — του πώς απολαμβάναμε το παιχνίδι, τις νίκες, την κατάκτηση σημαντικών στόχων, και κυρίως, του πώς απολαμβάναμε την καθημερινότητα και τις προπονήσεις. Περάσαμε υπέροχα».
🚨🚨 « QUE REPRÉSENTE LE BARÇA POUR TOI ? » : LA RÉPONSE DE LIONEL MESSI 🗣️ Lionel Messi « Wow, difficile à résumer en quelques mots. Barcelone fait partie de ma vie, aussi bien le club que la ville. J’y ai vécu énormément de choses. D’ailleurs, mes trois enfants sont nés à Barcelone, donc j’ai évidemment une affection toute particulière pour cette ville et pour le club, le club de ma vie. Barcelone est donc très important pour moi. » 🥹❤️ [🎥 : @EFEdeportes] https://t.co/hn3Q4Yu5fz— Més Blaugrana (@MesBlaugrana) October 22, 2026
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