Γιαμάλ: Έτοιμος για τη Χρυσή Μπάλα, οργανώνει πάρτι στο Λονδίνο σε περίπτωση κατάκτησης
Τρείς μέρες έμειναν για την απονομή της φετινής Χρυσής Μπάλας, καθώς το βράδυ της Δευτέρας (26/10) στο Λονδίνο και συγκεκριμένα το London Palladium, θα ανακοινωθεί ο φετινός νικητής, στην 70η τελετή του κορυφαίου ατομικού βραβείου στο ποδόσφαιρο.
Χάρι Κέιν και Λαμίν Γιαμάλ φαντάζουν τα δυο μεγάλα φαβορί για το εν λόγω «τρόπαιο», ενώ στη λίστα βρίσκονται επίσης οι Κιλιάν Μπαπέ, Λιονέλ Μέσι, Ουσμάν Ντεμπελέ (κάτοχος). Παρότι δεν έχει υπάρξει -ακόμη- κάποια διαρροή για τον φετινό νικητή, ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα είναι ήδη προετοιμασμένος, σε περίπτωση που του απονεμηθεί το βραβείο.
Όπως προκύπτει από ισπανικά ΜΜΕ, ο 19χρονος θα αναχωρήσει για την αγγλική πρωτεύουσα με ιδιωτικό τζετ και όχι μαζί με το υπόλοιπο τιμ της Μπάρτσα, έχοντας στο πλευρό την οικογένεια, την κοπέλα, τους φίλους του, καθώς και άτομα που είναι στον στενό του κύκλο και ασχολούνται με την καριέρα του. Αναφέρεται μάλιστα πως έχει οργανώσει και ένα prive πάρτι, σε περίπτωση που η Χρυσή Μπάλα καταλήξει στα χέρια του.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Lamine Yamal has booked a PRIVATE JET to travel to the Ballon d'Or ceremony in London, accompanied by his entire entourage! ✨ He has also ALREADY organised a celebration party in Paris in case he wins the award. — @victor_nahe https://t.co/YOTD8FKDXR— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 22, 2026
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