Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ έδωσε μια κάκιστη απάντηση, όταν ρωτήθηκε για το χτύπημα στον παίκτη της Χετάφε, Ντιέγκο Ρίκο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να σφραγίσει ακόμη μια πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, καθώς απόψε (17/3, 22:00) καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ της 3-0 απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ».

Οι «Μερένγκχες» μάλιστα εκτός από αυτό το... μαξιλαράκι, θα έχουν στη διάθεσή τους και τους Κιλιάν Μπαπέ, Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Άλβαρο Καρέρας, σε περίπτωση που το παιχνίδι στραβώσει.

Στο πλαίσιο αυτό και κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο Αντόνιο Ρούντιγκερ εκπροσώπησε την πλευρά των ποδοσφαιριστών των Μαδριλένων. Ο Γερμανός στόπερ αρχικά χαρακτήρισε τη Σίτι ως μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου, ενώ στη συνέχεια μίλησε για τον Έρλινγκ Χάαλαντ, λέγοντας πως του αρέσει η μεταξύ τους μονομαχία.

Ωστόσο, η κακιά στιγμή ήρθε αμέσως μετά, όταν ο 33χρονος ρωτήθηκε για το χτύπημα εκτός φάσης στον παίκτη της Χετάφε, Ντιέγκο Ρίκο, πίσω στις 2 Μαρτίου. Ο Ρούντιγκερ εξήγησε πως του αρέσει το δυνατό παιχνίδι, όμως στη συνέχεια ανέφερε ότι αν ήθελε να προκαλέσει ζημιά στον αντίπαλό του, τότε εκείνος (σσ ο Ρίκο) δεν θα μπορούσε καν να σηκωθεί από το έδαφος, προκαλώντας σάλο με αυτή του την ατάκα.

«Βλέπετε το βίντεο σε αργή κίνηση και φαίνεται απαίσιο, φυσικά, δεν πρόκειται να διαφωνήσω, αλλά δεν τον σκότωσα, δεν χρειάζεται να υπερβάλλει. Αν είχα πάει εκεί με αυτή την πρόθεση, δεν θα είχε σηκωθεί από το έδαφος. Δεν το δικαιολογώ, αλλά έτρεχε μετά, έτσι δεν είναι;

Αν παγώσεις ένα καρέ, φαίνεται απαίσιο. Γιατί δεν με απέβαλαν; Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου. Μου αρέσει να είμαι σκληρός, αλλά έχω τα όριά μου που δεν ξεπερνάω. Νομίζω ότι ο τύπος υπερέβαλε. Χρειαζόταν λίγη συγκέντρωση. Δεν πρέπει να μένουμε σε αυτό ή να λέμε ότι κάποιος ήθελε να σε σκοτώσει. Πρέπει να έχουμε τα πράγματα υπό έλεγχο».