Ρούντιγκερ: Η απαράδεκτη ατάκα του στόπερ της Ρεάλ για το χτύπημα σε παίκτη της Χετάφε (vid)
Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να σφραγίσει ακόμη μια πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, καθώς απόψε (17/3, 22:00) καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ της 3-0 απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ».
Οι «Μερένγκχες» μάλιστα εκτός από αυτό το... μαξιλαράκι, θα έχουν στη διάθεσή τους και τους Κιλιάν Μπαπέ, Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Άλβαρο Καρέρας, σε περίπτωση που το παιχνίδι στραβώσει.
Στο πλαίσιο αυτό και κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο Αντόνιο Ρούντιγκερ εκπροσώπησε την πλευρά των ποδοσφαιριστών των Μαδριλένων. Ο Γερμανός στόπερ αρχικά χαρακτήρισε τη Σίτι ως μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου, ενώ στη συνέχεια μίλησε για τον Έρλινγκ Χάαλαντ, λέγοντας πως του αρέσει η μεταξύ τους μονομαχία.
Ωστόσο, η κακιά στιγμή ήρθε αμέσως μετά, όταν ο 33χρονος ρωτήθηκε για το χτύπημα εκτός φάσης στον παίκτη της Χετάφε, Ντιέγκο Ρίκο, πίσω στις 2 Μαρτίου. Ο Ρούντιγκερ εξήγησε πως του αρέσει το δυνατό παιχνίδι, όμως στη συνέχεια ανέφερε ότι αν ήθελε να προκαλέσει ζημιά στον αντίπαλό του, τότε εκείνος (σσ ο Ρίκο) δεν θα μπορούσε καν να σηκωθεί από το έδαφος, προκαλώντας σάλο με αυτή του την ατάκα.
«Βλέπετε το βίντεο σε αργή κίνηση και φαίνεται απαίσιο, φυσικά, δεν πρόκειται να διαφωνήσω, αλλά δεν τον σκότωσα, δεν χρειάζεται να υπερβάλλει. Αν είχα πάει εκεί με αυτή την πρόθεση, δεν θα είχε σηκωθεί από το έδαφος. Δεν το δικαιολογώ, αλλά έτρεχε μετά, έτσι δεν είναι;
Αν παγώσεις ένα καρέ, φαίνεται απαίσιο. Γιατί δεν με απέβαλαν; Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου. Μου αρέσει να είμαι σκληρός, αλλά έχω τα όριά μου που δεν ξεπερνάω. Νομίζω ότι ο τύπος υπερέβαλε. Χρειαζόταν λίγη συγκέντρωση. Δεν πρέπει να μένουμε σε αυτό ή να λέμε ότι κάποιος ήθελε να σε σκοτώσει. Πρέπει να έχουμε τα πράγματα υπό έλεγχο».
“The way he spoke was like I killed him… if I wanted to hurt Diego Rico he wouldn’t get up” 😳— BeanymanSports (@BeanymanSports) March 16, 2026
Antonio Rudiger hit back at Diego Rico’s reaction and said the incident was being exaggerated 💬 pic.twitter.com/qqeap5KFjQ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.