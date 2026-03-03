Χαμός έχει προκληθεί στην Ισπανία με την τραγική κίνηση του Αντόνιο Ρούντιγκερ να χτυπήσει ποδοσφαιριστή της Χετάφε που βρισκόταν στο έδαφος.

Ένα... απλό βράδυ Δευτέρας (2/3) περίμεναν όλοι όσοι παρακολουθούσαν την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Χετάφε, για την 26η αγωνιστική της La Liga.

Οι φιλοξενούμενοι ωστόσο έριξαν... βόμβα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», φεύγοντας με το διπλό (0-1) και αφήνοντας την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα στο +4 από την αιώνια αντίπαλο. Πέραν αυτού όμως, το ματς είχε αρκετή ένταση, η οποία φυσικά κορυφώθηκε προς το φινάλε του.

Ο Φράνκο Μασταντουόνο είδε την κόκκινη κάρτα του διαιτητή στις καθυστερήσεις, καθώς φέρεται να τον έβρισε, ενώ λίγο μετά και ο Λίσο της Χετάφε αποβλήθηκε, επειδή κλότσησε την μπάλα, νομίζοντας πως ο αγώνας έχει λήξει. Το πιο... σοκαριστικό στιγμιότυπο όμως, διαδραματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο.

Συγκεκριμένα, στο 26ο λεπτό, ο Ντιέγκο Ρίκο βρέθηκε στο έδαφος έπειτα από μαρκάρισμα του Γκιουλέρ, με τον Αντόνιο Ρούντιγκερ να τρέχει κατά πάνω στον φουλ-μπακ της Χετάφε και να του ρίχνει μια... γονατιά, ενώ εκείνος βρισκόταν στο χορτάρι. Το παράδοξο βέβαια είναι πως ούτε ο διαιτητής, ούτε ο VAR ασχολήθηκαν με την κίνηση του Γερμανού στόπερ, ο οποίος όχι απλώς δεν αποβλήθηκε, δεν είδε καν κίτρινη κάρτα.