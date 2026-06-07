Στον λόγο για τον οποίο έδιωξε τον Ρονάλντο από τη Ρεάλ Μαδρίτης αναφέρθηκε ο Φάμπιο Καπέλο.

Εκ των κορυφαίων προπονητών των 90's και των 00's, ο Φάμπιο Καπέλο πέρασε δύο φορές από τη Ρεάλ Μαδρίτης, κατακτώντας ισάριθμα πρωταθλήματα στη La Liga. Τη δεύτερη δε, συνυπήρξε με τον Ρονάλντο, τον οποίο όμως... ξαπόστειλε λόγω των νυχτοπερπατημάτων του. Παρότι πάντως το αρχικό πλάνο ήταν να πάει στη Σαουδική Αραβία, το Φαινόμενο κατέληξε από σπόντα στη Μίλαν, μετά από συνομιλία του Ιταλού τεχνικού με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι...

Αναλυτικά:

«Χωρίς καμία αμφιβολία, ο Ρονάλντο ήταν ο καλύτερος παίκτης με τον οποίο έχω δουλέψει ποτέ. Ομολογουμένως, δεν του άρεσε να κάνει θυσίες ή να προπονείται, αλλά είχε μια ποιότητα που δεν έχω δει σε κανέναν άλλο ποδοσφαιριστή, πραγματικά μοναδική. Ο Ρονάλντο λάτρευε τη διασκέδαση. Μετά από αυτές τις νυχτερινές εξόδους μπορούσες να μυρίσεις το αλκοόλ πάνω του στα αποδυτήρια, ενώ συχνά έπαιρνε μαζί του και κάποιους συμπαίκτες του.

Τον ανάγκασα να φύγει. Μίλησα με τον Μπερλουσκόνι και του είπα ότι θα στέλναμε τον Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία. Τότε με ρώτησε πώς συμπεριφερόταν ως παίκτης και του απάντησα ότι του άρεσε να διασκεδάζει και να κάνει πάρτι. Την επόμενη μέρα διάβασα στις εφημερίδες ότι ο Ρονάλντο πήγαινε στη Μίλαν».