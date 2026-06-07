Ρεάλ Μαδρίτης: Μεγάλη διαφορά του Πέρεθ στο πρώτο exit poll των εκλογών
Ημέρα εκλογών είναι η σημερινή Κυριακή (7/6) για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς τα μέλη του συλλόγου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον επόμενο πρόεδρο.
Φλορεντίνο Πέρεθ και Ενρίκε Ρικέλμε τελείωσαν την προεκλογική τους καμπάνια με...τεράστιες υποσχέσεις στο κομμάτι των μεταγραφών, με τον πρώτο να... τάζει τον Μάικλ Ολίσε και τον δεύτερο να αναφέρει πως έχει συμφωνήσει με τον Έρλινγκ Χάαλαντ.
Ωστόσο, απ' ότι φαίνεται, οι φίλαθλοι της «βασίλισσας» μάλλον δεν έδωσαν και τόση σημασία σε αυτά, καθώς προκύπτει πως διατηρούν την πίστη τους στο πρόσωπο του επί σειρά ετών ηγέτη Πέρεθ. Σύμφωνα με το πρώτο exit poll που δημοσίευσε η Diario As, υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους δυο.
Συγκεκριμένα, ο Πέρεθ έχει λάβει το 61% των ψήφων, έναντι του 39% του Ρικέλμε, ενώ δεν αποκλείεται φέτος να υπάρξει και ρεκόρ συμμετοχής. Συνολικά, 75.219 άνθρωποι έχουν δικαίωμα ψήφου, με τα ισπανικά μέσα να μην αποκλείουν ο αριθμός των τελικών ψηφοφόρων να ξεπεράσει τους 33.116 του 2000.
A VOTÉ ! 🗳️— Actu Foot (@ActuFoot_) June 7, 2026
Florentino Pérez 🇪🇸 a glissé son bulletin dans l'urne en ce jour d'élection présidentielle au Real Madrid. 🤍pic.twitter.com/cd5aawrGaP
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.