Ένα... χαοτικό σκηνικό επικρατεί στις εκλογές για την προεδρία της Ρεάλ, καθώς 400 ψηφοδέλτια υπέρ του Φλορεντίνο Πέρεθ ακυρώθηκαν.

Χαρακτηριστική καθυστέρηση στις εκλογές για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης! 400 ψηφοδέλτια υπέρ του Πέρεθ ακυρώθηκαν λόγω διπλής σφραγίδας και το... θρίλερ της διαδικασίας συνεχίζεται.

Από το πρωί της Κυριακής (07/06) τα μέλη του συλλόγου συμμετείχαν στον έντονο εκλογικό παλμό για την ανάδειξη του νέου προέδρου του συλλόγου. Exit polls και ανυπομονησία επικράτησε από τις πρωινές ώρες στο στρατόπεδο της Ρεάλ. Συγκεκριμένα, 75.219 άνθρωποι είχαν δικαίωμα ψήφου. Στις εκλογές του 2000 ψήφισαν 33.116 άνθρωποι.

Εξαιτίας της οργανωτικής καθυστέρησης η βραδιά πιθανότατα θα είναι μεγάλη και η διαδικασία χρονοβόρα. Ωστόσο οι προβλέψεις δείχνουν πως παρά το χάντικαπ των 400 ψήφων, ο Φλορεντίνο Πέρεθ δε διατρέχει κανέναν κίνδυνο και η διαφαινόμενη νίκη του απλά θα πάρει μια μικρή παράταση.

Η διαφορά του 79χρονου από τον Ενρίκε Ρικέλμε είναι χαρακτηριστική και όλα συνηγορούν στο ότι θα επανεκλεγεί μέχρι το 2030, ώστε να προσπαθήσει να υλοποιήσει το όραμά του για την επιστροφή των Μαδριλένων στις επιτυχίες, ύστερα από δύο άγονα χρόνια χωρίς τίτλους.