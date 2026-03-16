Με Μπαπέ κόντρα στη Σίτι η Ρεάλ

Ο Κιλιάν Μπαπέ συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης και αναμένεται να παίξει απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε την τελευταία της προπόνηση ενόψει της ρεβάνς (3-0) με τη Μάντσεστερ Σίτι και τα νέα ήταν ευχάριστα για τον Αρμπελόα. Ο Κιλιάν Μπαπέ συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας και έδειξε πως είναι έτοιμος να πάρει χρόνο συμμετοχής. Παράλληλα, στην προπόνηση συμμετείχε και ο Άλβαρο Καρέρας, όπως και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ,αν και ο Άγγλος θα είναι εκτός πλάνων, κάτι άλλωστε που τόνισε και ο Ισπανός τεχνικός. «Ο Μπέλιγχαμ ήθελε να έρθει, θα συμμετάσχει σε μέρος της προπόνησης, αλλά δεν θα παίξει. Είμαι χαρούμενος που τον βλέπω να πλησιάζει στην επιστροφή. Είναι έναας από τους αρχηγούς και είναι πολύ σημαντικό που είναι μαζί μας. Ο Μπαπέ είναι ήδη διαθέσιμος. Θα τον δείτε» υποστήριξε.